Nur Platz acht für Nördlingens U15-Fußballer bei der Landesmeisterschaft

Sieger der 23. Bayerischen Fußball-Hallenmeisterschaft der U15-Junioren ist der FC Würzburger Kickers. In Bad Reichenhall setzte sich der unterfränkische Bezirkssieger im Finale vor rund 440 Zuschauerinnen und Zuschauern im Sechsmeterschießen mit 4:2 (0:0) gegen den Nachwuchs des 1. FC Nürnberg durch. Mit einem nicht zufriedenstellenden achten Platz in der Endabrechnung musste sich hingegen die U15 des TSV Nördlingen zufriedengeben, die als schwäbischer Meister teilnahm.

Im Auftaktmatch unterlagen die Rieser der SpVgg Bayreuth mit 0:2, da man wenig Zug im Spiel nach vorne zeigte und auch beim Verteidigen nicht auf der Höhe war. Die Treffer der Wagnerstädter fielen spät in der 10. und 13. Minute. Das zweite Gruppenspiel gegen die Würzburger Kickers verlief ähnlich und wurde mit 0:1 verloren, da Nördlingen wieder in der Offensive kaum Akzente setzte und im Defensivverhalten zu viele Einschussmöglichkeiten zuließ. Der spätere Turniersieger gewann durch das Tor von Liam Barone (6.) 1:0 und sorgte frühzeitig dafür, dass für die Rieser der Traum vom Halbfinale ausgeträumt war.

U15-Hallenmeisterschaft: Nördlingens Potenzial blitzt gegen Favorit 1. FC Nürnberg auf

Gegen den 1. FC Nürnberg sicherte sich der TSV mit einem 2:2 den ersten Punkt. In diesem Spiel war im Ansatz zu sehen, was möglich gewesen wäre. Die Führung durch Jonas Rothbauer (4.) egalisierte der Favorit schnell, als Nördlingen schläfrig im Defensivverhalten agierte. Die 2:1-Führung in der letzten Spielminute erzielte Ben Müller per Strafstoß. Doch der Club erzielte postwendend das 2:2, als Nördlingen unnötig die Ordnung aufgab. Zu allem Überfluss verletzte sich Müller schwer am rechten Fuß und musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Im bedeutungslosen letzten Gruppenspiel quälte man sich gegen den 1. FC Passau zu einem späten 1:0-Sieg, Torschütze war Leo Rieger. Mit vier Punkten und 3:5 Toren schloss Nördlingen die Gruppe auf dem vierten Platz ab, was in der Endabrechnung den achten Platz bedeutete.

Fazit von TSV-Trainer Markus Leister: „Wir haben uns meiner Meinung nach unter Wert verkauft. Mit dem entsprechenden Mut und einem aggressiven Verteidigen wäre aus meiner Sicht sogar das Halbfinale im Bereich des Möglichen gewesen. Wir waren die einzige Mannschaft, die es geschafft hat, dem Club Gegentore einzuschenken. Leider haben wir es eben nicht geschafft, an unsere Leistungsgrenze zu kommen, um bei diesem starken Teilnehmerfeld was reißen zu können. Insgesamt gesehen hat die Truppe aber eine tolle Hallenrunde gespielt und sich mit einigen Highlights auch belohnt.“

TSV Nördlingen U15: Pugel, Stenzenberger; Wagner, Bachmann, Ott, Randi, Rothbauer, Temizel, Maurer, Müller, Rolev, Rieger