Nördlinger Basketballer starten in Schwabing in die neue Spielzeit

Hinter den Basketballer-Herren des TSV Nördlingen liegt eine vielversprechende Saisonvorbereitung mit personellen Veränderungen, intensiven Trainingseinheiten und ersten erfolgreichen Testspielen. Am Samstag darf das Team von Trainer Ajtony Imreh nun endlich auch wieder ein Pflichtspiel bestreiten, denn mit dem Auswärtsspiel in Schwabing steht der Auftakt in die neue Spielzeit der 1. Regionalliga Süd an.
Basketball
