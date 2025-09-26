Icon Menü
Nördlinger Basketball-Herren starten gegen Schwabing: Saisonauftakt in 1. Regionalliga Süd

Basketball

Nördlinger Basketballer starten in Schwabing in die neue Spielzeit

Der erste Spieltag in der 1. Regionalliga Süd steht an. Gegen den MTSV Schwabing wird sich zeigen, wie gut das Team den Abgang des Topscorers kompensieren kann.
Von Max Scherer
    • |
    • |
    • |
    Nördlingens Basketball-Herren sind bereit für ihren ersten Punktspieleinsatz der neuen Saison.
    Nördlingens Basketball-Herren sind bereit für ihren ersten Punktspieleinsatz der neuen Saison. Foto: Gerd Lessau

    Hinter den Basketballer-Herren des TSV Nördlingen liegt eine vielversprechende Saisonvorbereitung mit personellen Veränderungen, intensiven Trainingseinheiten und ersten erfolgreichen Testspielen. Am Samstag darf das Team von Trainer Ajtony Imreh nun endlich auch wieder ein Pflichtspiel bestreiten, denn mit dem Auswärtsspiel in Schwabing steht der Auftakt in die neue Spielzeit der 1. Regionalliga Süd an.

