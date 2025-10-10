Auf den Heimsieg folgt für Nördlingens U17 ein Rückschlag in Stätzling

Mit einem verdienten 1:0-Heimsieg gegen den SV Heimstetten ist die Fußball-U17 des TSV Nördlingen am Tag der Deutschen Einheit in den Doppelspieltag in der Landesliga Süd gestartet. In Stätzling lief es dagegen zwei Tage später nicht so gut, am Ende stand eine 0:2-Niederlage.

Die Rieser legten gegen Heimstetten gut los und drängten den Gegner in dessen Hälfte. Bereits in der 15. Minute fiel das einzige Tor der Partie, als der agile Hannes Reitsam auf Gregor Seefried passte, der sich am rechten Flügel durchsetzen konnte. Seine Flanke verwandelte Ben Müller am kurzen Pfosten zum 1:0. Die Heimstettener kamen zunächst nicht ins Spiel, wurden dann aber immer stärker und hatten zu Beginn der zweiten Hälfte vom Spiel, aber die Schützlinge der Trainer Kazim Temizel und Simon Gruber kämpften sich zurück und hatten noch große Chancen durch Ben Müller und Gregor Seefried. Es blieb aber beim 1:0.

Gelb-Rot für Lukas Braun: Nördlingens U17 kämpft in Stätzling vergeblich um den Ausgleich

Nicht so erfolgreich verlief das Spiel in Stätzling. Bei Dauerregen waren die Hausherren in der ersten Halbzeit klar besser, erspielten sich aber bis auf eine von TSV-Torwart Muhammed Dibrani entschärfte Szene (30.) keine klaren Torchancen. Nach der Pause kamen die Nördlinger besser ins Spiel und drängten auf den Führungstreffer. Aber in der 66. Minute gab es einen zweifelhaften Freistoß für Stätzling an der Strafraumkante, den Dibrani nicht festhalten konnte, Yesilova traf im Nachschuss zum 1:0 für Stätzling. Nördlingens Lukas Braun holte sich Gelb-Rot wegen Meckerns, aber auch in Unterzahl drängten die Rieser auf den Ausgleich. Nach einem Konter der Hausherren aber gab es Elfmeter, Miller traf zum 0:2, gleichzeitig der Endstand. (AZ/jais)

Kader TSV Nördlingen U17: Dibrani; Lorenz Braun, Lukas Braun, Brenner, Chahardoli, Dzaparov, Eisen, Elbizim, Gebel, Gebhardt, Merz, Müller, Reitsam, Seefried, Temizel, Wagner