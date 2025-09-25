U19-Fußballer des TSV Nördlingen zeigt gute Reaktion

Auch nach dem vierten Spieltag sind die U19-Fußballjunioren des TSV Nördlingen in der Landesliga Süd noch ohne Sieg. Gegen den TSV Murnau führten die Rieser bis zur 90. Minute 1:0, dann erzielten die Oberbayern noch das Tor zum 1:1-Endstand.

„Wir spielten eine mega erste Halbzeit! Wie sagt man so schön, wenn man die Tore nicht macht, irgendwann bekommt man sie“, sagte Nördlingens Trainer Kemal Kayis, der eine nur dünn besetzte Wechselbank zur Verfügung hatte. Dort saßen nur Nikita Burtimov und aus der U18 Ilhan Ljuca. David Lukas, Lukas Meier, Jonas Meister, Simon Käser und Olexander Shevchenko waren aus den unterschiedlichsten Gründen nicht verfügbar.

Fußball-U19-Landesliga: Nördlingens Trainer ist zufrieden nach 1:1 gegen Murnau

Von zahlreichen Chancen konnte nur die aus der 26. Minute durch Alexander Bruchanov in ein Tor umgemünzt werden. „In der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr so viel gemacht wie noch in Abschnitt eins. Der Gegner brauchte nur einmal vor kommen, um das 1:1 durch Carlo Vicari zu erzielten. Im Ganzen war ich trotzdem zufrieden, gegenüber letzte Woche Mittwoch mussten wir ein Zeichen setzen“, so Kayis. In der Vorwoche hatte die Mannschaft mit 1:4 in Gundelfingen verloren.

Schiedsrichter Norbert Süß benötigte nur eine Gelbe Karte (für den Nördlinger Jan Lenz). Am Samstag sind die Rieser zu Gast bei der SpVgg GW Deggendorf. Die Niederbayern haben zwei Punkte mehr auf ihrem Konto als die TSVler. Neben dem TSV Nördlingen sind Türkgücü München und der FC Stätzling noch sieglos.