Hausen-Seglohes Schützinnen retten sich im Derby

Am letzten Wettkampftag in der Luftgewehr-Bezirksoberliga stand der Abstieg für Oettingen schon vor der erneuten Niederlage im Kellerduell gegen Offingen fest. Auch die Baldinger beendeten die Saison mit einer Niederlage, was dennoch für einen tollen dritten Tabellenplatz reichte. Während sich Bezirksligist Minderoffingen dank eines eindeutigen Teamsieges auf dem zweiten Tabellenplatz hielt, ging es im Riesgau-Derby Kösingen gegen Hausen-Seglohe um Abstieg oder Klassenerhalt.

Oettingens Michael Beutel und Aylina Sailer gaben trotz der Bedeutungslosigkeit des Duells mit Offingen nicht kampflos auf. Beutel setzte seine hundertprozentige Siegesserie fort, und Sailer ergatterte dank Saisonbestleistung ebenfalls einen Einzelpunkt. Im Gegenzug hatte Sabine Beutel mit ihrem schlechtesten Rundenergebnis (362 Zähler) zu kämpfen und verlor, ebenso wie Teamkollege Jan Weigl durch einen Acht-Ringe-Rückstand. Christoph Sailer bot seinem Kontrahenten bis zur letzten Serie die Stirn, doch die abschließenden 92 Ringe kosteten ihm den Sieg, was zur 2:3-Niederlage für Oettingen führte.

Luftgewehr-Bezirksoberliga: Baldingens letzte Niederlage fällt nicht mehr ins Gewicht

Die Baldinger fuhren den weiten Weg bis zu den Immergrünschützen nach Unterschöneberg. Ein weiteres Mal schnupperte Karen Ellermann als Ersatzschützin Bezirksoberliga-Luft, doch bei drei 87er-Serien war ihr Fortuna nicht hold. Lukas Stadali und Jannik Riefle fehlte ebenfalls das entscheidende Quäntchen Glück zum Gewinnerpunkt. Mit 97 zu 95 Zählern ging Lukas Egetenmeier in Vorleistung, was ihm im Schlussspurt bei 95 zu 96 Ringen den nötigen Puffer zum Sieg bescherte. Bei Heidi Hurler waren es die 99er- und 97er-Serien, dank derer die Baldingerin mit Wettkampf-Bestleistung den Punkt gewann. Am Ende stand dennoch ein 3:2 für die Gastgeber.

Die königlich privilegierten Oettinger, links im Bild, zusammen mit ihren Gegnern aus Offingen, verabschieden sich aus der Bezirksoberliga. Foto: Johannes Knoll

In der Bezirksliga empfingen die Minderoffingerinnen die Gäste aus Ebermergen. Franziska Straub stellte ihre starke Form unter Beweis und zog mit einem Vorsprung von 25 Zählern von dannen. Ebenso wusste Tina Eichberger zu überzeugen: Die Edelweißschützin erarbeitete sich dank 97 und 98 Ringen genauso einen Gewinnerpunkt wie Cornelia Mayer, die gegen den Ebermergener Aushilfsmann Siegerin blieb. Ursula Kerle machte erst auf den letzten Metern verlorenen Boden gut und eroberte dank der Mithilfe ihres Gegners (89 Ringe) die Führung zurück, was den abschließenden 4:0-Sieg der Minderoffingerinnen komplettierte.

Schützinnen der SG Hausen-Seglohe behalten im entscheidenden Moment die Nerven

Das letzte Riesgau-Derby bestritten die Hubertusschützen aus Kösingen und die SG Hausen-Seglohe. Kösingens Markus Grubauer lag anfangs noch um drei Ringe zurück. Mit 95 Ringen gelang ihm jedoch die Wende, weil eine 89er-Serie die Hausenerin Anna Holzmeier zu Fall brachte. Leichtes Spiel hatten ihre Schützenschwestern Sophia Schreitmiller und Jessica Mangold, die Manuel Meyer und Sebastian Bruckstaller bei einer Differenz von 23 und 24 Ringen schon früh vor vollendete Tatsachen stellten.

Bei Katharina Thorwart (Hausen) war es die 99er-Abschlussserie, mit der sie sich von Kösingens Ulrich Öchslein abheben konnte und mit dem 3:1-Sieg die SG Hausen-Seglohe auf den vierten Tabellenplatz katapultierte. Während damit der Klassenerhalt für die Frauenmannschaft gewährleistet ist, muss Kösingen in der Bezirksliga die Segel streichen.

Bezirksoberliga im Überblick:

Baldingen – Unterschöneberg 2:3 (1857:1893). L. Egetenmeier – C. Rolle 382:381; H. Hurler – T. Leutenmaier 385:382; J. Riefle – M. Rättig 372:378; K. Ellermann – T. Radinger 351:374; L. Stadali – B. Scherer 367:378

Oettingen – Offingen 2:3 (1875:1894). M. Beutel – K. Olah 394:388; Ch. Sailer – E. Schedel 374:377; S. Beutel – A. Pfäffle 362:380; J. Weigl – H. Hins 369:377; A. Sailer – L. Brezger 376:372

Tabelle:

Monheim 18:2 39:11 19146 Unterschöneberg 14:6 29:21 18913 Baldingen 10:10 22:28 18691 Buchdorf-Baierfeld 8:12 22:28 18849 Offingen 8:12 21:29 18872 Oettingen 2:18 17:33 18748

Bezirksliga im Überblick:

Kösingen – Hausen-Seglohe 1:3 (1449:1501). U. Öchslein – K. Thorwart 372:279; M. Grubauer – A. Holzmeier 372:370; M. Meyer – S. Schreitmiller 357:380; S. Bruckstaller – J. Mangold 348:372

Minderoffingen – Ebermergen 4:0 (1510:1461). T. Eichberger – M. Göttler 385:379; F. Straub – T. Göttler 392:367; U. Kerle – W. Göttler 366:364; C. Mayer – M. Göttler 367:351

Tabelle:

Schretzheim 27:3 32:8 15271 Minderoffingen 22:8 29:11 15153 Sulzdorf 14:16 18:22 15002 Hausen-Seglohe 11:19 17:23 15002 Ebermergen 9:21 13:27 14846 Kösingen 7:23 11:29 13305