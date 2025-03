Oettinger Schützen können den Abstieg nicht verhindern

Am vorletzten Wettkampftag der Luftgewehr-Schützensaison trafen nicht nur in der Bezirksoberliga Oettingen und Baldingen in einem Riesgau-Derby aufeinander, sondern auch Minderoffingen und Hausen-Seglohe in der Bezirksliga. Während es für Oettingen um den Abstieg ging, festigte sich Baldingen die Position auf dem dritten Tabellenplatz. Ebenso wird für die Kösinger die Luft in der Bezirksliga immer dünner. Die Frauenmannschaften aus Minderoffingen und Hausen-Seglohe begegneten sich dagegen auf Augenhöhe, wobei der Klassenerhalt bei der SG Hausen-Seglohe noch nicht in trockenen Tüchern ist.

In der Bezirksoberliga begrüßten die Oettinger die Riesgau-Freunde aus Baldingen. Einen rabenschwarzen Tag erwischte Oettingens Aylina Sailer: Mit ihrer schlechtesten Saisonleistung von nur 351 Ringen öffnete sie Paulina Ruf das Tor zum Siegerpunkt, was die Baldingerin zu nutzen wusste. Bei Jannik Riefle war es die 95er-Abschlussserie, die dem Baldinger einen Duellpunkt bescherte, weil Oettingens Sabine Beutel nicht dagegenhalten konnte.

Für den Goldbachschützen Lukas Egetenmeier erwiesen sich die 395 Ringe von Oettingens Michael Beutel als eine zu hohe Hürde, wohingegen Oettingens Tobias Beck und Lukas Stadali nah beieinanderlagen. Nach einem schier endlosen Hin und Her war es letztendlich der Baldinger Stadali, der sich mit einem Zwei-Ringe-Vorsprung zum Duellsieger krönte. Christoph Sailer (Oettingen) und Heidi Hurler (Baldingen) beendeten ihren Wettkampf mit je 374 Zählern, weshalb der Gewinnerpunkt erst nach dem Stechen an Oettingen vergeben wurde (10:9). Auf das 3:2-Endergebnis für Baldingen, sowie den Abstieg der Oettinger aus der Bezirksoberliga hatte das aber keinen Einfluss mehr.

Luftgewehr-Bezirksliga: Minderoffingen siegt knapp im Riesgau-Derby

In der Bezirksliga stand mit Minderoffingen gegen Hausen-Seglohe ein weiteres Riesgau-Derby auf dem Programm. Minderoffingens Franziska Straub übertraf sich mit 391 Ringen selbst und lies Anna Holzmeier bei einer Differenz von zwölf Ringen keine Chance. Straubs Teamkameradin Tina Eichberger tat es ihr gleich und fegte mit zwei abschließenden 98er-Serien über Katharina Thorwart hinweg. Für den Ausgleich sorgten die Hausenerinnen Sophia Schreitmiller und Jessica Mangold. Schritt für Schritt enteilten sie Ursula Kerle und Cornelia Mayer, bis die zwei Duellsiege auf der Seite der Schützengilde gutgeschrieben wurden. Die Vergabe des dritten Mannschaftspunktes entschied sich durch das Gesamtergebnis, welches bei Minderoffingen mit 1519 höher ausfiel. Die Hausenerinnen müssen dadurch noch weiter um den Gruppenerhalt bangen.

Die Hubertusschützen aus Kösingen befinden sich mit der Niederlage gegen Sulzdorf mehr denn je auf dem absteigenden Ast. Mit Manuel Meyer und Sebastian Bruckstaller traten zwei Ersatzschützen an die Feuerlinie, die sich mit Ergebnissen von 354 und 349 Zählern die Zähne an den Sulzdorfer Rivalen ausbissen. Auch Ulrich Öchslein machte seiner Duellpartnerin mit einer 88er-Abschlussserie keine Angst. Alleine Markus Grubauer hielt die Fahne der Kösinger hoch und sorgte dank 378 Ringen für einen Ehrenpunkt bei der 1:3-Niederlage, womit die Hubertusschützen weiter auf dem letzten Tabellenplatz verweilen.

Bezirksoberliga im Überblick:

Oettingen – Baldingen 2:3 (1855:1857). M. Beutel – L. Egetenmeier 395:377; Ch. Sailer – H. Hurler 374:374 (Stechschuss 10:9); S. Beutel – J. Riefle 369:375; A. Sailer – P. Ruf 351:363; T. Beck – L. Stadali 366:368

Tabelle:

Monheim 16:2 35:10 17226 Unterschöneberg 12:6 26:19 17020 Baldingen 10:8 20:25 16834 Buchdorf-Baierfeld 8:10 21:24 16963 Offingen 6:12 18:27 16978 Oettingen 2:16 15:30 16873

Bezirksliga im Überblick:

Minderoffingen – Hausen-Seglohe 2:2 (1519:1515). T. Eichberger – K. Thorwart 388:383; F. Straub – A. Holzmeier 391:379; U. Kerle – S. Schreitmiller 375:378; C. Mayer – J. Mangold 365:375

Kösingen – Sulzdorf 1:3 (1448:1479). U. Öchslein – N. Schober 367:372; M. Grubauer – Ch. Müller 378:369; M. Meyer – A. Schmid 354:368; S. Bruckstaller – J. Pantle 349:370

Tabelle:

Schretzheim 24:3 28:8 13731 Minderoffingen 19:8 25:11 13643 Sulzdorf 14:13 18:18 13497 Ebermergen 9:18 13:23 13385 Hausen-Seglohe 8:19 14:22 13501 Kösingen 7:20 10:26 11856