Lennart Zuber: Ein zwölfjähriges Ausnahmetalent im Tischtennis

„Mann!“ „Komm!“, hallt es durch die Schillerhalle in Nördlingen. Die Anspannung ist spürbar, als Lennart Zuber einen Ball knapp verzieht. „Dranbleiben, konzentrieren!“, ruft sein Trainer Timm Metzler von der Seitenlinie. Lennarts blaue Augen sind fokussiert auf den Ball gerichtet, der sich in den Händen seines Gegners zum Aufschlag befindet. Lennart ist erst zwölf Jahre alt, aber gehört schon jetzt zu den besten Tischtennisspielern im Ries. An der gegenüberliegenden Tischseite steht ein Gegner, der drei Jahre älter und fast zwei Köpfe größer ist – für Lennart ist das nichts Neues. Mit einer schnellen Bewegung schlägt er den Ball zurück – und gewinnt den Punkt. Lennarts Erfolg zeigt, dass Größe und Alter nicht zählen, wenn man den richtigen Fokus hat. Er wurde im Wettbewerb der Rieser Nachrichten zum Nachwuchssportler des Jahres 2024 gewählt.

Pauline Herrle

Tischtennis

Nördlingen