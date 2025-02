THG-Tischtennisspieler sind Bayerischer Meister

Nach den Erfolgen im vergangenen Jahr beim Bundeswettbewerbs der Schulen „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“ haben auch heuer wieder Tischtennismannschaften des Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen am Wettbewerb teilgenommen. Das Team der Altersklasse IV hat sich dabei sogar bis an die bayerische Spitze gespielt.

Beim schwäbischen Bezirksentscheid in Thannhausen traten zwei Mannschaften des THG an: Jungen III/1 (mit den Jahrgängen 2010 und jünger) sowie Jungen IV (2012 und jünger). Die Jungen III/1 erreichten mit einem deutlichen Sieg und einer knappen Niederlage einen respektablen zweiten Platz und schieden damit aus. Die Jungen IV dagegen spielten ihre Gegner aus Augsburg und Kempten mit 18:0 Punkten regelrecht an die Wand und qualifizierten sich damit für die südbayerische Meisterschaft in Eichstätt.

Auch hier gaben sich die THG-Jungs keine Blöße und besiegten die Gegner aus Furth, München und Eichstätt klar und deutlich mit 26:1 Punkten. Der Weg zu den bayerischen Meisterschaften in Seubersdorf war somit geebnet. Dort traf das THG-Team auf den nordbayerischen Meister aus Coburg, dem sich die Nördlinger im vergangenen Schuljahr geschlagen geben mussten. In diesem Jahr wurden dafür souverän mit einem 8:1 für Nördlingen die Verhältnisse klargestellt, und die Mannschaft bejubelte mit ihrem Betreuer Hermann Wunderer den bayerischen Meistertitel. (AZ)