Neuer Streckenrekord in Amerdingen

Von 1. bis 28. Juli haben 85 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des virtuellen St.-Anna-Jedermannslaufs in Amerdingen 94 Läufe auf den Originalstrecken über zehn Kilometer, 5,8 Kilometer Jogging, 5,8 Kilometer Walking oder 3,5 Kilometer für die Jugend absolviert.

Mehrfachnennungen und ein zweiter, kostenloser Versuch waren möglich. Von der St.-Anna-Kapelle ging es in den Wald südlich von Amerdingen, vorbei an der Keltenschanze und den historischen „Drei Steinen“ sowie einem kleinen See mitten im Wald und zurück zum Ausgangspunkt. Über eine App auf dem Smartphone wurde der Streckenverlauf angesagt, zusätzlich waren Richtungspfeile für den jeweiligen Streckenverlauf angebracht. Das Ergebnis wurde sofort in die Rangliste übertragen. Eine starke Gruppe des TSV Nördlingen prägte den Lauf.

Jedermannslauf in Amerdingen: Streckenrekord um mehr als fünf Minuten unterboten

Gesamtsieger mit neuem Streckenrekord auf der Zehn-Kilometer-Hauptstrecke wurde Sebastian Seiler (TG Appetshofen) in 39:21 Minuten. Er verbesserte die Bestzeit von Philipp Frobel, der 2023 45:40 Minuten brauchte. Platz zwei gesamt und der Sieg in der Altersklasse JU20 gingen an Ben Ganzenmüller (45:44 Minuten). Platz drei gesamt und Platz zwei der AK M30/35 errang Martin Schuppe (47:28 Minuten, TSV Nördlingen). Die Damenwertung gewann Anna Grimmeis in 49:42 Minuten vor den Nördlingerinnen Brigitte Erdle (51:36 Minuten, Siegerin der AK W40/45) und Marie Gaag (51:48 Minuten, Siegerin AK WJU20).

Die Schnellsten der weiteren Altersklassen waren Bernd Wanner (M40/45, SV Amerdingen, 49:29 Minuten), Daniela Gaag (W50/55, TSV Nördlingen, 55:55 Minuten), Georg Eger (M50/55, SC Nähermemmingen/Baldingen, 53:09 Minuten), Anneliese Zinke (W60/65, TSV Nördlingen, 58:02 Minuten), Georg Eberhardt (M60/65, TSV Nördlingen, 54:10 Minuten) und Karl Senz (M70/80, 01:20:49 Stunden).

Ben Ganzenmüller holt auch über 5,8 Kilometer Jogging den Sieg

Der Sieger auf der 3,5-Kilometer-Jugendstrecke hieß am Ende Luis Schildenberger (MKU14, TSV Nördlingen, 15:32 Minuten), fünf Sekunden vor Henri Wanner (Sieger MKU12, 15:37 Minuten). Platz drei gesamt ging an Jannis Gerstmayr (Sieger MJU16, 16:34 Minuten). Salentin Wittgenstein erlief Platz zwei der AK MKU12 in 20:29 Minuten. Beachtlich auch die Leistungen der beiden AK KU10, Emily Schabert (25:00 Minuten) und Mattes Wanner (17:03 Minuten).

Über 5,8 Kilometer Jogging war der Sieger Ben Ganzenmüller (24:49 Minuten) vor Christoph Freihart (Showtanz Amerdingen, 26:26 Minuten). Der dritte Platz ging an Andreas Senz (SV Amerdingen, 26:57 Minuten). Die Damenwertung gewann Marina Wanner (SV Amerdingen, 31:43 Minuten), vor Vanita Römer (34:03 Minuten) und Carmen Klopfer (TSV Nördlingen, 38:06 Minuten).

Die Männerwertung über 5,8 Kilometer Walking gewann Rene Wiegand (47:14 Minuten) vor Heinrich Ganzenmüller (51:42 Minuten) und Tobias Stehle (56:59 Minuten). Den Sieg bei den Damen sicherte sich Sonja Eisenbart (44:00 Minuten), Platz zwei ging an Rosi Weiß (46:08 Minuten) und Platz drei an Samah Trifan (49:25 Minuten, beide SV Amerdingen).

TSV Nördlingen stellt die stärkste Gruppe beim St.-Anna-Lauf 2024

Die Siegerehrung fand am Abend des Annafestes statt. Den Bierpreis für den Gesamtsieg überreichte Christian Reitschuster. Die Sektpreise für die Platzierten der Damenwertung und der Altersklassen übergab Clemens von Stauffenberg als Repräsentant von Schloß Amerdingen. Für die größte Teilnehmergruppe vom TSV Nördlingen (26) spendierte der SVA einen Sonderpreis.

Breitensportbeauftragter Engelbert Wiedemann dankte den Teilnehmern und Sponsoren und hofft auf weitere Zunahme des Teilnehmerfeldes. Die gesamten Startgelder des Charitylaufs gehen an den Förderverein St. Anna zum Erhalt der Kapelle. Alle Ergebnisse gibt es unter https://spoferan.com/events/virtueller-st-anna-jedermannslauf-amerdingen-2024-charity oder auf der Homepage des SV Amerdingen. (AZ)