Generationswechsel beim SKV Goldberg

Mit Lena Götz haben die Goldburghausener Schützen erstmals eine Schützenmeisterin.

Generationswechsel in der Führung des Schützen- und Kegelvereins (SKV) Goldberg Goldburghausen: Bei der Mitgliederversammlung wurde Lena Götz zur neuen Schützenmeisterin des Traditionsvereins gewählt. Sie folgt auf Gotthard Volk, der 17 Jahre an der Vereinsspitze stand. Für den ebenfalls nicht mehr zur Wahl stehenden zweiten Schützenmeister Kurt Götz votierte die Versammlung für Thorsten Steinmeyer als Nachfolger.

Neu besetzt wurde mit Markus Sorg die Position des Schriftführers, der an die Stelle von Markus Nuding tritt, der 29 Jahre lang für die Protokolle von Sitzungen und Versammlungen verantwortlich war. Jakob Förstner übernimmt die Vereinskasse von Hildegard Holzner, die 41 Jahre dieses Amt innehatte. Weiter im Vorstand vertreten sind die beiden bisherigen Sportleiter Roswitha Götz (Schützen) und Jürgen Förstner (Kegeln). Christian Rahm fungiert als Ausschussmitglied, Tobias Volk trägt auch künftig die Vereinsfahne.

Ehemaliger Schützenmeister Gotthard Volk zieht Bilanz

Riesbürgs Bürgermeister Willibald Freihart lobte die bisherige Vereinsführung dafür, dass es ihr gelungen sei, einen nahtlosen Übergang zu einer jungen Generation innerhalb des Vereins zu schaffen. Dies sei angesichts so mancher Probleme bei der Besetzung von Ehrenämtern nicht mehr selbstverständlich. Die neue Mannschaft liefere eine gute Basis für den Fortbestand des Schützen- und Kegelvereins in den kommenden Jahren. Seitens der Gemeinde sagte Freihart im Rahmen der Möglichkeiten Unterstützung zu. Die Tür des Rathauses stehe dem Verein immer offen.

Zuvor hatte der scheidende Schützenmeister Gotthard Volk Bilanz gezogen. In seine Amtszeit seien das 60-jährige Vereinsjubiläum, der Neubau des Gemeindezentrums mit der Schaffung von Umkleideräumen und Duschen für die Kegler sowie die neuen Kegelbahnen gefallen. Auch habe der Verein stets auf eine gute finanzielle Basis verweisen können. Er bedankte sich bei seinen Mitstreitern für die Unterstützung in all den Jahren und wünschte seiner Nachfolgerin eine glückliche Hand bei der Leitung des SKV Goldberg. So fern gewünscht, werde er mit Rat und Tat zur Seite stehen.

SKV Goldburghausen: Betrieb der Kegelbahn läuft ohne Probleme

Auf Vereinsebene wurde im Rahmen der Versammlung Julia Kohler für 20 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Für den Riesgau Nördlingen überreichte Fritz Wagner an Rudolf Graf Ehrennadeln des Bayerischen und Deutschen Schützenbundes für dessen 40-jährige Mitgliedschaft. Die Sportleiter Roswitha Götz und Jürgen Förstner berichteten im Rahmen der routinemäßigen Tagesordnungspunkte über die sportlichen Belange des zurückliegenden Jahres. Ausgezeichnet wurden schließlich noch aktive Kegler für 300 und 600 Spiele. Als sehr stabil erweise sich nach wie vor die Kegelanlage mit ihren zwei Bahnen. Der Betrieb laufe ohne Probleme, sagte Sportwart Förstner.