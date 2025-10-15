Icon Menü
Sportkegeln: Losodica Munningen feiert ersten Saisonsieg in der Bezirksoberliga gegen Betzigau

Sportkegeln

Losodicas Erste landet den Befreiungsschlag

Die Bezirksoberliga-Mannschaft bejubelt gegen schwache Gäste aus Betzigau den ersten Sieg. Weniger gut ist dagegen die Ausbeute bei der Zweiten und Dritten.
    Munningens erste Mannschaft hat sich mit einem wichtigen ersten Sieg Luft im Tabellenkeller der Bezirksoberliga verschafft.
    Munningens erste Mannschaft hat sich mit einem wichtigen ersten Sieg Luft im Tabellenkeller der Bezirksoberliga verschafft. Foto: Karl Aumiller (Symbolbild)

    Endlich hat die erste Sportkegler-Mannschaft von Losodica Munningen jubeln dürfen: Nach drei sieglosen Spieltagen gelang gegen Betzigau der ersehnte Befreiungsschlag in der Bezirksoberliga. Nicht in den Jubelreigen einstimmen konnten jedoch die zweite und dritte Mannschaft nach jeweils klaren Niederlagen.

    Bezirksoberliga, KC Losodica Munningen 1 – TSV Betzigau 1 3266:3165 (7:1). Gegen schwache Gäste ließ Munningen von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Besonders stark präsentierten sich Sven Löfflad (536) und Simon Bühler (554), die in der Startpaarung ihr Duell jeweils dominierten und zwei Punkte einfuhren. In der Mitte punktete Tobias Gruber (545) ebenfalls. Nach einer Auswechslung von Andreas Leberle übernahm Alexander Rudel, der sich nahtlos einfügte. Im Schlusspaar sorgten Michael Wagner (558) und André Lanzer (547) für den verdienten ersten Saisonsieg. Nun steht Losodica mit drei Tabellenpunkten auf dem siebten Tabellenplatz.

    Einzelergebnisse: S. Löfflad – N. Kennerknecht 536:515 (2,5:1,5), S. Bühler – B. Kennerknecht B. 554:533 (3:1), T. Gruber – L. Kennerknecht 545:528 (2,5:1,5), A. Leberle/A. Rudel – M. Becherer 529:537 (1:3), M. Wagner – R. Leittermann 558:527 (3:1), A. Lanzer – F. Kennerknecht 547:525 (3:1)

    Sportkegeln: KC Losodica Munningen 2 unterliegt dem TSV Ingolstadt-Nord knapp

    Bezirksliga Nord, KC Losodica Munningen 2 – TSV Ingolstadt-Nord 1 3068:3102 (1:7). Weniger erfolgreich verlief das Heimspiel der zweiten Mannschaft. Zwei Spieler blieben dabei unter der 500-Holz-Marke – zu wenig, um in der Bezirksliga konkurrenzfähig zu sein. Andreas Pollithy (522) und Jakob Schwab (514) zeigten solide Leistungen, konnten ihre Duelle jedoch nur knapp gestalten. Markus Bucher erwischte einen rabenschwarzen Tag und wurde durch Simon Bühler ersetzt, der sich mit 292 Holz nach starkem Kampf nur um ein Holz geschlagen geben musste. Bester Munninger war Jochen Schwab mit 527 Holz.

    Einzelergebnisse: A. Pollithy – U.-G. Hammer 522:499 (2,5:1,5), Ja. Schwab – G. Breckner 514:535 (1:3), M. Bucher Markus/S. Bühler – M. Peuser 521:522 (2:2), Jo. Schwab – B. Weichthart 527:525 (2:2), H. Hertle – O. Eckert 488:498 (1:3), A. Rudel – U. Engel 496:523 (1:3)

    Eindeutige Niederlage für KC Losodica Munningen 3 in Pöttmes

    Kreisklasse Nord 1, KC Pöttmes 3 – KC Losodica Munningen 3 1925:1714 (5:1). Für die dritte Mannschaft gab es in Pöttmes nichts zu holen. Dennoch gab es auch Positives zu vermelden: Jennifer Hertlein absolvierte ihren ersten Kegelwettkampf im Herrenbereich und sammelte wertvolle Erfahrung. (AZ)

    Einzelergebnisse: J. Stubner – A. Kienberger 465:400 (2:1), P. Manes – J. Hertlein 478:364 (3:1), H. Hasenfratz – L. Schneele 538:488 (3:1), E. Boldt/S. Wiedemann – D. Schneele 444:462 (1:3)

