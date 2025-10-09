Ziswinger Rennfahrer mit guten Leistungen im Kesseltal

Vier Fahrer des Auto Cross Club Ries (ACCR) haben beim Kesseltaler Autocross-Pokal in der Klasse 3a in Bissingen teilgenommen. Ganz vorne mit dabei wieder Thomas Nogger.

Mit seinem Honda CRX konnte er sich bereits im Zeittraining den ersten Platz sichern. Auch in den drei Vorläufen war er nicht zu stoppen und konnte somit als Erster in der Tageswertung im Finale an den Start gehen. In diesem sicherte er sich souverän den Sieg. Mit seinem Honda Civic fuhr Oliver Nogger im Zeittraining auf Platz zwei. Im Finale ging er als Dritter an den Start und sicherte sich nach einem guten Rennen den zweiten Platz. Auch immer mit dabei in dieser Klasse ist Johannes Aurnhammer. Mit seinem Polo fuhr er im Zeittraining auf Platz drei. Doch das war ihm nicht genug und er gab in den Läufen kräftig Gas.

ACCR-Fahrer bei Kesseltaler Autocross: Marco Maier scheidet aus

Nach Platz zwei in den ersten beiden Läufen rutschte Aurnhammer im dritten Lauf auf Platz drei zurück. Für den zweiten Startplatz in der Tageswertung und somit am Start im Finale reichte es trotzdem. Doch auch er musste ordentlich kämpfen und landete im Ziel auf Rang drei. Als vierter Fahrer des ACCR in dieser Klasse ging Lorenz Klingler an den Start. Bereits im Zeittraining musste er erkennen, dass die Konkurrenz stark ist und er erreichte Platz fünf. In den drei Vorläufen konnte er seine Position nicht verbessern und startete als Fünfter ins Finale. Hier musste er seinen Honda Civic dann mit technischen Problemen abstellen.

Marco Maier zeigte mit seinem Peugeot 206 in der Klasse 2b der Deutschen Meisterschaft, dass man ihn nicht unterschätzen darf. Im Zeittraining gab er bei seinem zweiten Rennen mit diesem Auto ordentlich Gas und erreichte Platz zwei. Da es in dieser Klasse sehr viele Starter gab, wurde sie in zwei Gruppen geteilt, um die Vorläufe zu absolvieren. Dies nutze Maier sofort und sicherte sich im ersten Lauf in seiner Gruppe den Sieg.

Im zweiten Lauf musste er Plätze abgeben und rutschte zurück auf Rang drei. Doch das war ihm nicht genug und er gab noch einmal alles, um den zweiten Platz im dritten Lauf zu erreichen. Somit konnte er sich einen sehr guten dritten Startplatz für das Finale sichern. Nach einem hervorragenden Start setzte er sich hinter den Erstplatzierten des Rennens. Doch unglücklicherweise kam es zwischen ihm und einem Konkurrenten zu einem Rennunfall, bei dem sein Auto beschädigt wurde und nach dem er nicht mehr weiterfahren konnte. (AZ)