TSV Nördlingen fordert SV Kirchanschöring: Rückkehr nach Spielpause in der Fußball-Bayernliga

Fußball

TSV Nördlingen greift nach einer Woche Pause wieder an

Fußball-Bayernliga: In Kirchanschöring wartet ein Schwergewicht auf die Kerscher-Truppe. Die ist aber gut ausgeruht – und hat die Bilanz auf ihrer Seite.
Von Klaus Jais
    • |
    • |
    • |
    Szene aus der Vorsaison: Nico Schmidt (in Grün) im Zweikampf mit Dominik Buxmann.
    Szene aus der Vorsaison: Nico Schmidt (in Grün) im Zweikampf mit Dominik Buxmann. Foto: Klaus Jais

    Mit dem Spiel beim Tabellenzweiten SV Kirchanschöring endet für Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen an diesem Samstag die Serie von vier Auswärtsspielen in Folge. Schiedsrichter Lothar Ostheimer (Gruppe Kempten/Oberallgäu) pfeift die Partie des elften Spieltags um 15 Uhr in der EM-Group-Arena an, Abfahrt ist um 9.15 Uhr. Auch wenn der Gegner blendend dasteht, spricht einiges für die Rieser.

