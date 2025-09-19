TSV Nördlingen greift nach einer Woche Pause wieder an

Mit dem Spiel beim Tabellenzweiten SV Kirchanschöring endet für Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen an diesem Samstag die Serie von vier Auswärtsspielen in Folge. Schiedsrichter Lothar Ostheimer (Gruppe Kempten/Oberallgäu) pfeift die Partie des elften Spieltags um 15 Uhr in der EM-Group-Arena an, Abfahrt ist um 9.15 Uhr. Auch wenn der Gegner blendend dasteht, spricht einiges für die Rieser.
Fußball
