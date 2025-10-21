Nördlinger Fußball-Frauen sind nicht aufzuhalten: Fünf Tore gegen Buchenberg

Gleich zu Beginn der Partie im Oberallgäu haben die Nördlingerinnen die körperliche Überlegenheit und die Spielstärke des Gastgebers Buchenberg zu spüren bekommen. Daher war es eher nicht zu erwarten gewesen, dass in die Druckphase der Heimelf hinein das TSV-Führungstor durch Alya Hanke gelang. Die 17-Jährige war nach einer Böhnle-Ecke und der Vorlage von Antonia Kawan und Isabell Schmidbaur aus neun Metern frei zum Schuss gekommen und vollendete stramm ins kurze Eck – 0:1 (8. Minute).

Durch den zügigen Spielfluss und die schnellen Umschaltmomente von Buchenberg verloren die Rieserinnen immer mehr die eigene Ordnung und mussten mehrere brenzlige Situationen überstehen. Der Ausgleich fiel zwar verdient, aber doch etwas glücklich, denn die Bogenlampe von Sophia Fackler war eher als Flanke gedacht, senkte sich aber hinten in den Winkel zum 1:1 (17.). Nach einem Zuckerpass von Hanke lief Alica Böhnle alleine aufs Tor zu, verzog aber knapp (20.). Buchenberg beschäftigte die Nördlinger Defensive dauerhaft, ehe Mia Voß nach weitem Ball von Alica Böhnle an der herauseilenden Torfrau Ronja Kunz scheiterte (34.). Im direkten Gegenzug vollstreckte Jennifer Keck einen schönen Steckball ins lange Eck zur verdienten Heimführung (35.). Einen 16-Meter-Schuss von Melanie Piller entschärfte zudem Lisa Schweiger, die in der zweiten Halbzeit von Katja Fischer im TSV-Tor ersetzt wurde.

Buchenberg schaffte es fast, gegen Nördlingen noch einmal in Führung zu gehen

Nach einem Fernschuss von Fackler und einem gefährlichen Freistoß von Spielmacherin Franziska Rösch hatte die unermüdliche Heimelf ihr Pulver scheinbar verschossen und die Nördlingerinnen kamen immer besser ins Spiel. Allen voran trieb Mia Voß die Offensivszenen im Verbund mit der eingewechselten Resi Gnugesser für die Gäste umtriebig an. Dieses Duo war schließlich auch für den Ausgleich verantwortlich, als sich Gnugesser den Pass von Voß erlief und im Zweikampf erfolgreich durchsetzen konnte: 2:2 (56.).

Fast postwendend war die Buchenberger Führung wieder möglich, doch die zweikampfstarke Sarah Eberhardt klärte im letzten Moment. Diana Busch schoss nach einer Ecke noch freistehend übers Gästetor, doch den anschließenden Konter über Mia Voß vollstreckte Antonia Kawan mit der Folge eines schmerzhaften Zusammenpralls mit der Heimkeeperin zum 2:3 (68.). Ein Kopfball von Sophia Fackler wurde noch Beute von Katja Fischer und Sarah Eberhardt warf sich mit fast allen Körperteilen in die Abschlüsse der Allgäuerinnen, ehe Resi Gnugesser wiederum Mia Voß auf die Reise schickte. Die neben Alya Hanke weitere 17-Jährige im TSV-Team überlupfte noch die Torfrau und vollendete schließlich volley zur Vorentscheidung (85.).

Traumtor von Lisa Schweiger zum 2:5 gegen den TSV Buchenberg

Auch in der letzten Spielminute war Alya Hanke im Mittelfeld nicht vom Ball zu trennen, setzte Alica Böhnle nochmals in Szene, die wiederum die freistehende Lisa Schweiger bediente und die Wemdingerin krönte die starke zweite Halbzeit des TSV Nördlingen mit einem Traumtor in den Winkel zum 2:5-Endstand (90.). Damit rücken die TSV-Frauen auf Platz zwei der Bezirksoberliga vor.

Co-Trainerin Melanie Hander sagte zum Spiel: „Buchenberg war ein starker Gegner. Wir fanden erst in der zweiten Halbzeit durch großen Einsatz und Willenskraft zu unserem Spiel und waren dann aber auch nicht mehr aufzuhalten."



Zuschauer: 50

Der TSV 1861 Nördlingen spielte mit: Lisa Schweiger, Paulina Meier, Katja Fischer, Mia Voß, Jana Schneid, Isabell Schmidbaur, Alya Hanke, Linda Löw, Alica Böhnle (46. Min. Theresa Gnugesser, 87. Min. Angelina Truffellini), Sarah Eberhardt, Antonia Kawan.