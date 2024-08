Nördlingens Zweite holt sich den ersten Punkt

Der erste Punkt der neuen Saison ist eingefahren: Im Auswärtsspiel beim SC Griesbeckerzell hat die 2. Mannschaft des TSV Nördlingen ein 2:2 (0:1) erreicht, und es wäre auch noch mehr drin gewesen. Zwischenzeitlich führte das Team von Trainer Michael Göttler mit 2:0, ehe Ibrahim Ülger die Heimmannschaft mit zwei Toren zum Unentschieden schoss. Den jungen Nördlingern ging in der Sommerhitze am Sonntagnachmittag am Ende etwas die Kraft aus.

