KTV-Nachwuchs zeigt gute Leistungen beim Abschluss der Gauligasaison

Nach drei geturnten Durchgängen in der Gauliga des Turngaues Oberdonau ziehen die Verantwortlichen des KTV Ries sowie die Trainer ein positives Fazit. Mit den Vizemeistertiteln in den Schülerklassen D und C sowie den dritten Plätzen der Jugendturner und der E-Schüler war man auch 2024 wieder recht erfolgreich.

In der Schülerklasse E (Jahrgang 2015 und jünger) turnten die jungen KTV-Athleten Leon Reiber, der mit seinem zweiten Platz in der Einzelwertung einen absoluten Spitzenplatz belegte, Felix Kirchner (10.), David Keplinger (11.), Ferdinand Eder (12.), Emil Hager (16.), und Frederik Mühlbacher (19.) an allen drei Wettkampftagen im Bereich ihrer Möglichkeiten und konnten an den drei Tagen wichtige Wettkampferfahrungen sammeln. Sie erreichten somit hinter den Mannschaften aus Buttenwiesen und Wittislingen den ausgezeichneten dritten Rang.

Turnen: Jugendtrainer des KTV Ries sind sehr zufrieden mit ihren Schützlingen

Klare Verhältnisse herrschten im Wettkampf bei den Schülern D (Jahrgang 2013 und jünger). Die Turner Anton Sienz und Max Strauß, die beide den hervorragenden dritten Platz in der Einzelwertung belegten, Julian Dirr (11.), Mattes Wanner (14.), Noah Mayer (16.) und Jonathan Weitz, der nur am dritten Wettkampf starten konnte und hier auf Anhieb Rang vier belegte, turnten an allen Wettkampftagen das zweithöchste Mannschaftsergebnis und wurden somit hinter dem TSV Buttenwiesen verdienter Gewinner der Vizemeisterschaft in dieser Altersklasse.

Ebenfalls den Titel des Vizemeisters erturnten sich die Schüler C (Jahrgang 2011 und jünger) des KTV Ries. Hinter dem TSV Buttenwiesen erturnten sich Elias Preventis (3.), Mattis Hahn (4.), Markus Gazenbiller (7.), Finn Kirchenbaur (8.), Luca Mugrauer (19.) und Leo Hahn (24.) einen souveränen zweiten Rang. Dies ist umso höher einzustufen, wenn man bedenkt, dass mit Leo Hahn beim letzten Wettkampf ein Turner der Top Ten krankheitsbedingt nicht zur Verfügung stand. Fünf Turner unter den besten zehn Einzelturnern kann sich allemal sehen lassen und lässt für die Zukunft hoffen.

Die Schüler C (vorne) und die männliche Jugend zusammen mit Betreuer Alexander Mugrauer (links). Foto: Wundel

Angeführt von Ben Kirchenbaur, dem souveränen Gewinner der Einzelwertung, sicherten sich er und seine Teamkollegen Cristian Ceapa (6.), Arthur Ermisch (7.) und Frank Behnle (11.) den dritten Platz in der männlichen Jugend (Jahrgang 2007 und jünger). An allen drei Wettkampftagen gelang es den Turnern allerdings nicht, einen komplett fehlerfreien Wettkampf zu zeigen. Dennoch turnten sich alle KTV-Jungs unter die besten elf Einzelturner und sorgten damit für einen erfolgreichen Abschluss dieser Saison. (AZ)