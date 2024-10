Turner-Nachwuchs des KTV-Ries steigert sich immer weiter

Die Bayerischen Mannschaftsmeisterschaften der männlichen Jugend im Gerätturnen haben im Turnzentrum in Unterföhring stattgefunden. Für den KTV Ries traten in der AK 7 die Nachwuchsturner Julian Mayer, Elias Sienz und Elias Kirchenbauer an, Leon Mugrauer turnte in der AK 8 in einer gemischten Mannschaft mit Felix Radler vom TSV Unterföhring. Interessantes Detail: Vor 20 Jahren gingen schon deren Väter für die damalige KTV-Ries in der 2. Bundesliga an die Geräte.

In beiden Altersklassen mussten sich die Jungs mit den besten Einzelturnern aus den Turnzentren Mühldorf, Unterhaching und Unterföhring messen. Die Jungs der AK 7 begannen am Sprung und wechselten in der zweiten Rotation an den Barren. An beiden Geräten zeigten die drei KTVler beeindruckende Übungen und konnten über die erbrachten Leistungen an den Auftaktgeräten sehr stolz sein. An Reck und Boden bestätigten sie ihre Trainingsleistungen.

KTV Ries: Junge Turner erreichen Punktenorm für Talentsichtungskader

Die finalen Übungen am Pauschenpferd und an den Ringen wurden von allen Athleten wesentlich besser geturnt als in den vergangenen Übungseinheiten im Nördlinger Turnzentrum. Durch die intensiven Trainingseinheiten der vergangenen Wochen und Monate waren die Jungs in den Übungsinhalten äußerst stabil und konnten sich auf die Qualität der Ausführung und Übungspräsentation konzentrieren.

Der Lohn für die außergewöhnlich gut dargebotenen Übungen war das Erreichen der Punkte-Norm für den bayerischen Talentsichtungskader von allen drei Turnern. Im Team errangen sie mit Blick auf die starke Konkurrenz einen hervorragenden fünften Platz. Julian Mayer erturnte sich in der Einzelwertung einen respektablen neunten Platz.

Nördlingens Leon Mugrauer schafft es in der AK 8 auf Rang sieben

In der AK 8 begannen Leon Mugrauer und Felix Radler ihren Wettkampf in der olympischen Reihenfolge mit Boden und Pauschenpferd. An beiden Geräten steigerte Mugrauer seine Leistung aus dem Frühjahr deutlich. Auch Radler gelang jeweils ein gelungener Auftakt. An den Ringen bestach Mugrauer mit einer sehr sauberen Ausführung und trug wichtige Punkte zum Team-Ergebnis bei. Radler präsentierte saubere Halteteile und vollendete die Übung mit einem sicher gestandenen Abgang. Am Sprung und Barren zeigten beide Turner stabile und elegante Übungen. Auch am Reck überzeugten sie mit hochwertigen Übungen.

Abschließend stand für die AK-8-Jungs in einem ebenfalls sehr starken Starterfeld der herausragende fünfte Platz in der Teamwertung zu Buche. Darüber hinaus konnten sich beide ebenfalls für den Talentsichtungskader Bayern qualifizieren, wobei sich Leon Mugrauer einen starken siebten Platz in der Einzelwertung der AK 8 erturnte.