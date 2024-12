Doppelsieg vor eigenem Publikum für Marktoffingens Volleyballerinnen

Auf ein gerauntes „Ah“ der Zuschauer, als der Ball bei der gegnerischen Annahme fast die Hallendecke berührt, folgte ein beklatschtes „Oh“, als Nadine Willig und Nicole Müller den entscheidenden Ball zu ihren Gunsten abblocken. Somit sicherte sich die zweite Volleyball-Damenmannschaft des FSV Marktoffingen mit einem starken Heim-Auftritt gegen den TSV Sonthofen II (3:1) und den SC Tapfheim (3:0) pünktlich zur Winterpause sechs Punkte und klettert damit ins obere Tabellendrittel. Vor vollen Zuschauerrängen lieferten die Marktoffingerinnen eines ihrer bisher besten Saisonspiele ab und zeigten durchgehend starke Leistungen in Annahme und Feldabwehr, aber auch in allen anderen Elementen.

Das mit Spannung erwartete Derby gegen Tapfheim wurde zu einer einseitigen Angelegenheit. Gerade einmal 40 Punkte überließen die Rieserinnen ihren Gegnerinnen in allen drei Sätzen (25:14, 25:19, 25:7). Taktischen Angaben von Trainerin Maresa Lutz wurden bestens umgesetzt, und so konnten sich die Marktoffingerinnen schnell deutliche Vorsprünge erspielen. Der Grundstein für den deutlichen Ausgang war jedoch in allen drei Sätzen das Element an der Grundlinie. Besonders Anna Lisa Wagner setzte sich im dritten Satz mit einer Zehner-Serie bis zum Spielgewinn in Szene. Da auch die Annahme und Feldabwehr um Libera Michelle Grimmeißen auf sicheren Steinen gebaut war, wurde das Spiel variantenreich und druckvoll gestaltet. Diesem sicheren Spielfluss, der vor allem den Ideengeberinnen Magdalena Michl und Dina Grübl zu danken war, hatten die Gäste aus Tapfheim zu keinem Zeitpunkt des Spiels etwas entgegenzusetzen.

Volleyball-Bezirksliga: Ambitionierte Sonthofnerinnen scheitern an Marktoffingen II

Dem zweiten Spiel des Tages gegen die zweite Garde des Allgäuer Topvereins aus Sonthofen kam da eine ganz andere Bedeutung bei. Sonthofen II steht einen Tabellenplatz vor den Marktoffingerinnen und hat Ambitionen auf den Aufstieg. Das Heimteam spielte aber unbeeindruckt sein eigenes Spiel. Allen voran Madeleine Gerth und Nadine Willig waren am Netz eine Klasse für sich. Mit 25:10 sicherten sie sich überlegen den ersten Durchgang. Nur im zweiten Durchgang leistete sich das Heimteam einige Nachlässigkeiten, welche die jungen Spielerinnen von Sonthofen geschickt auszunutzen wussten. Bei den zwei Auszeiten beim Stand von 12:16 beziehungsweise 13:20 waren die Rückstände bereits zu groß, um noch auf einen Satzgewinn zu hoffen (17:25).

Zu Beginn des dritten Satzes entwickelte sich ein Kampf um jeden Ball mit langen Ballwechseln und teilweise spektakulären Abwehr- und Angriffsaktionen. Abgefeuert von den heimischen Fans warfen die Rieserinnen alles in die Waagschale und verschmolzen zu einer starken Einheit. Mit den besseren Entscheidungen in den wichtigen Phasen des Spiels setzten sich die Gastgeberinnen verdient durch (25:16). Im Anschluss ließen die FSV-Damen nichts mehr anbrennen. Vor allem über die Außenangriffsposition steuerten Nicole Müller und Miriam Streinz im vierten Satz viele Punkte bei. Mit 25:18 sicherten sie sich diesen Durchgang und damit das zweite Spiel an dem Tag.

Nach den zwei Siegen stehen die Damen II mit 17 Punkten gleichauf mit dem Tabellendritten und können beruhigt in die Weihnachtspause starten.

FSV Marktoffingen II: M. Vorholzer, N. Willig, J. Seitz, M. Gerth, D. Grübl, M. Grimmeißen, A. Wagner, L. Siegert, C. Helmschrott, N. Müller, M. Streinz