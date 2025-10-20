„Mit zwei Siegen war so nicht zu rechnen“: Nördlinger Volleyballer starten gut

Nach dem souveränen Aufstieg aus der Bezirksklasse, den die Nördlinger Volleyball-Herren bereits einen Spieltag vor Saisonende als Meister perfekt gemacht hatten, startete das Team nun in das neue Kapitel Bezirksliga 2025/2026. Doch die Ausgangslage für den ersten Spieltag hätte kaum schwieriger sein können: Mehrere Stammspieler fielen krankheitsbedingt aus, sodass Trainer Sebastian Stadali lediglich auf einen siebenköpfigen Kader zurückgreifen konnte, ohne große Wechseloptionen und mit klarer Devise: kämpfen, zusammenhalten und das Beste herausholen.

Der erste Gegner des Tages, Großkötz, erwies sich sofort als harter Prüfstein. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe, die Partie war von Beginn an hart umkämpft. Doch die Nördlinger erwischten den besseren Start, vor allem dank starker Aufschläge, die die gegnerische Annahme immer wieder vor Probleme stellten. Sebastian Stadali brachte die Rieser als Spielertrainer mit einer Achter-Serie im ersten Satz in Führung. Der Rhythmus und das Selbstvertrauen waren damit gefunden. In der Folge entwickelte sich ein spannendes Duell, in dem sich keine Mannschaft entscheidend absetzen konnte.

Volleyball TSV Nördlingen: Volleyballer siegen gegen Großkötz

Satz zwei ging nach spektakulären Ballwechseln knapp mit 25:23 an die Nördlinger, entscheidend war hier die starke Blockarbeit des Mittelblocker-Trios Michael Mahler, Andreas Frische und Mykola Kasian. Mit perfektem Timing stellten sie sich den Angriffen der Gastgeber entgegen und bildeten sprichwörtlich eine Wand am Netz. Doch Großkötz gab sich nicht geschlagen. Der dritte Satz wurde zum Marathon – über eine halbe Stunde lieferten sich beide Teams intensive Rallyes, spektakuläre Abwehraktionen und lange Ballwechsel. Erst nach dem 60. Punkt war die Entscheidung gefallen: Mit 32:30 ging der Satz knapp an die Gastgeber. Angetrieben vom Heimpublikum glich Großkötz später zum 2:2 aus, doch im entscheidenden fünften Satz zeigten die Nördlinger Moral. Mit großem Kampfgeist, konzentriertem Spielaufbau und nervenstarken Aktionen in der Crunch-Time sicherten sie sich den verdienten letzten Satz und somit den Sieg – ein wahrer Kraftakt zum Auftakt.

Nach dem intensiven Fünf-Satz-Krimi blieb kaum Zeit zum Durchatmen, denn im zweiten Spiel wartete bereits Haunstetten II. Doch die Rieser knüpften nahtlos an ihre Leistung an. Von Beginn an dominierten sie das Geschehen und ließen keinen Zweifel daran, dass sie auch das zweite Spiel für sich entscheiden wollten. Besonders die Außenangreifer Matthias Schlosser, Lothar Weber und Christian Joos liefen am Netz zur Hochform auf. Mit druckvollen Angriffen, präzisen Lobs und cleveren Platzierungen setzten sie die gegnerische Abwehr permanent unter Druck.

Haunstetten findet kaum ein Mittel gegen variable Nördlinger

Unterstützt von einer stabilen Annahme entwickelte sich ein nahezu fehlerfreies Spiel der Nördlinger. Haunstetten fand kaum ein Mittel gegen die variable Spielweise der TSVler. Am Ende stand ein überzeugender 3:0-Sieg, der in seiner Deutlichkeit auch ein Zeichen an die Konkurrenz sendete: Nördlingen ist bereit für die Bezirksliga. Jeder Spieler brachte sich mit voller Energie ein, die Kommunikation auf dem Feld stimmte, und die Stimmung innerhalb der Mannschaft war trotz der körperlichen Belastung ausgezeichnet.

Was diesen Auftakt besonders macht, ist die Art und Weise, wie das Team aufgetreten ist. Ohne Auswechselbank, mit minimalem Kader und eine Liga höher spielten die Nördlinger mit Leidenschaft, taktischer Disziplin und großem Selbstvertrauen. Jeder Punkt wurde gefeiert, jeder Fehler schnell abgehakt. Das zeigt, wie sehr sich die Mannschaft in den letzten Jahren als Einheit entwickelt hat. Mit diesen beiden Siegen stehen die Nördlinger Volleyball-Herren nun auf einem hervorragenden dritten Platz und dürfen stolz auf ihren Einstand in der neuen Liga blicken. Spielertrainer Sebastian Stadali zog nach dem erfolgreichen Auftakt ein durchweg positives Fazit: „Mit zwei Siegen an diesem ersten Spieltag war so nicht zu rechnen. Wir mussten gleich mehrere Leistungsträger ersetzen und sind nur mit sieben Spielern angetreten – aber das Team hat eine maximale Leistung gezeigt. Jeder Einzelne hat Verantwortung übernommen, und wir konnten nahtlos an die starken Auftritte aus der letzten Saison anknüpfen. So darf es gerne weitergehen.“

Mit dieser Einstellung und dem gezeigten Teamgeist dürfen die TSVler optimistisch auf die kommenden Wochen blicken. Der Saisonauftakt hat bewiesen: Auch in der Bezirksliga ist mit den Riesern jederzeit zu rechnen