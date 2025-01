Volleyballdamen des FSV Marktoffingen können zufrieden sein

Ein großartiges Wochenende haben die Volleyballdamen des FSV Marktoffingen hinter sich. Die FSV-Zweite nutzte ihr Heimrecht und rückte durch zwei Siege gegen Hochzoll Augsburg III (3:2) und Ebenhofen (3:0) auf Platz zwei in der Bezirksliga vor. Die Damen III überraschten mit zwei 3:1-Auswärtssiegen gegen Rehling und Hochzoll IV. Der Lohn: neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz nach unten.

Nicht schlecht, aber verhalten und ohne Durchschlagskraft startete die FSV-Zweite in das Spiel gegen Hochzoll III und musste am Satzende (18:25) feststellen, dass das eindeutig zu wenig ist. Das Trainergespann Lutz/Wizinger stimmte sein Team in der Satzpause noch einmal darauf ein, dass statt eines Heranrückens der Abstiegszone ein Sprung auf Platz zwei winkte. Ihr Team verstand die Ansage, und Nicole Müller setzte die Vorgabe mit acht Aufschlagkrachern (10:2) in die Tat um. Jetzt lief das Angriffsspiel perfekt und hinten wehrte die von Michelle Grimmeißen hervorragend organisierte Abwehr viele schwierige Bälle ab.

FSV Marktoffingen Volleyball: Zweite Mannschaft kommt nach Rückstand stark zurück

13:4 und 17:9 lauteten die Zwischenstände, und dann noch vier Hämmer von Madeleine Gerth am Service läuteten die Trendwende ein, mit 25:13 ging der Satz an den FSV. Im gleichen Stil ging es weiter: Die Angreiferinnen nutzten die feinen Zuspiele von Dina Grübl genauso für harte Kracher wie für „Zungenschnalzerlobs“. Nach dem überzeugenden 25:18 zum 2:1 schalteten die FSV-Damen allerdings grundlos einen Gang zurück. Wie schon im ersten Satz war Hochzoll für den Schongang zu stark und glich mit 25:21 verdient zum 2:2 aus. Im Tiebreak musste Marktoffingen bis zum letzten Seitenwechsel (7:8) dem erstarkten Hochzoll hinterherlaufen, dann gelangen Anna-Lisa Wagner am Aufschlag bis zum 11:8 die „big points“. Mit 15:10 ging der erste Sieg an den FSV.

Ebenhofen, ebenfalls hinter dem FSV platziert, trat wie schon im Vorrundenspiel als wieselflinke und schnell spielende Einheit auf. Da auch der FSV, jetzt mit Spielmacherin Magdalena Vorholzer als Ideengeberin, sich weiter von der beste Seite zeigte, erlebten die Zuschauerinnen und Zuschauer ein klasse Spiel mit reichlich Nerventraining. Über jeweils eine halbe Stunde gab keines der Teams eine Ball verloren und erkämpfte sich Punkt um Punkt. Die logische Folge: Beide Sätze wurden erst in der Satzverlängerung entschieden. Mit Miriam Streinz stand beide Male die Satzgewinnerin auf der FSV-Seite, weil sie beim 27:25 und 26:24 die entscheidenden Aufschläge durchbrachte. Jetzt war das Spiel gelaufen, und mit 25:21 im dritten Satz der zweite Sieg perfekt.

Damen III der Marktoffingerinnen überzeugen bei Auswärtsspielen

Für die Damen III waren die Voraussetzungen vor dem Spieltag in Rehling nicht günstig, weil mit Lisa Wiedemann und Amalia Friedrich zwei Stammkräfte aus gesundheitlichen Gründen ausfielen. Leonie Gabler und Theresa Wizinger fühlten sich aber in ihrer „Feuerwehrrolle“ pudelwohl, sprangen ein und gaben dem Team wertvolle Impulse. Vor allem beim unerwarteten 3:1-Sieg gegen den Tabellendritten Rehling mischten sie erfolgreich mit.

Die Aufbruchstimmung im FSV-Team konnte auch der erste Satzverlust (14:25) nicht bremsen. Sofort kam der durch eine Siebener-Aufschlagserie von Lina Bachmann eingeleitete Return (25:12). Zwei starke Endphasen beim 25:22 und 25:23 sicherten den ersten Sieg. Da auch der Pflichtsieg gegen den Tabellenvorletzten Hochzoll IV mit 25:19, 23:25, 25:22 und 25:16 gelang, konnte man hochzufrieden die Heimreise antreten.