WNBA-Star Luisa Geiselsöder inspiriert junge Basketballerinnen in Nördlingen

Basketball

WNBA-Star Geiselsöder zu Besuch in der alten Heimat

Für ein Girls-Camp kehrt der Basketball-Star zurück nach Nördlingen. Dem Nachwuchs will sie ein Vorbild sein – auch, indem sie die Anführerrolle annimmt.
Von Maximilian Bosch
    •
    •
    •
    Luisa Geiselsöder hat ihre erste WNBA-Saison hinter sich. Bald geht es für das Angels-Eigengewächs weiter nach Mersin an der türkischen Mittelmeerküste.
    Luisa Geiselsöder hat ihre erste WNBA-Saison hinter sich. Bald geht es für das Angels-Eigengewächs weiter nach Mersin an der türkischen Mittelmeerküste. Foto: Michael Soller

    Auch Starspielerinnen haben einmal klein angefangen. Für Basketballerin Luisa Geiselsöder, mittlerweile tragende Säule der A-Nationalmannschaft und Leistungsträgerin bei den Dallas Wings in der amerikanischen WNBA, liegen diese kleinen Anfänge bei der BG Donau-Ries in Nördlingen. Um den „Stars von morgen“ bei ihrem Start in den Sport zu helfen, hat die einstige Spielerin der Angels Nördlingen am Montag das „Her World Her Rules“-Basketballcamp besucht – und nebenbei auch über ihre Saison und den nächsten Karriereschritt gesprochen.

