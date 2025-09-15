WNBA-Star Geiselsöder zu Besuch in der alten Heimat

Auch Starspielerinnen haben einmal klein angefangen. Für Basketballerin Luisa Geiselsöder, mittlerweile tragende Säule der A-Nationalmannschaft und Leistungsträgerin bei den Dallas Wings in der amerikanischen WNBA, liegen diese kleinen Anfänge bei der BG Donau-Ries in Nördlingen. Um den „Stars von morgen“ bei ihrem Start in den Sport zu helfen, hat die einstige Spielerin der Angels Nördlingen am Montag das „Her World Her Rules“-Basketballcamp besucht – und nebenbei auch über ihre Saison und den nächsten Karriereschritt gesprochen.
Basketball
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden