WNBA-Star Geiselsöder zu Besuch in der alten Heimat

Auch Starspielerinnen haben einmal klein angefangen. Für Basketballerin Luisa Geiselsöder, mittlerweile tragende Säule der A-Nationalmannschaft und Leistungsträgerin bei den Dallas Wings in der amerikanischen WNBA, liegen diese kleinen Anfänge bei der BG Donau-Ries in Nördlingen. Um den „Stars von morgen“ bei ihrem Start in den Sport zu helfen, hat die einstige Spielerin der Angels Nördlingen am Montag das „Her World Her Rules“-Basketballcamp besucht – und nebenbei auch über ihre Saison und den nächsten Karriereschritt gesprochen.

