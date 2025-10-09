Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Stromausfall? Geplante Netz-Wartung betrifft Kommunen im Ries

Ries

Wartungsarbeiten der Netze ODR im Ries: Eine Folge des Stromausfalls?

In drei Kommunen im Ries gibt es am Donnerstag Wartungsarbeiten am Stromnetz. Die Netze ODR schildert die Hintergründe.
Von Jan-Luc Treumann
    • |
    • |
    • |
    Am Donnerstag gab es Wartungsarbeiten am Stromnetz im Ries.
    Am Donnerstag gab es Wartungsarbeiten am Stromnetz im Ries. Foto: Jan Woitas, dpa (Symbolbild)

    Im Ries hat sich am Samstagabend ein Stromausfall ereignet, betroffen waren unter anderem Teile von Möttingen, Balgheim, Hohenaltheim, Enkingen, Appetshofen, Lierheim, Grosselfingen und Mönchsdeggingen. Grund dafür war ein Defekt an einem Kabel, im Laufe des Abends wurde die Stromversorgung wieder hergestellt. An diesem Donnerstag zeigte der Online-Anbieter www.stoerungsauskunft.de für die Kommunen Hohenaltheim, Mönchsdeggingen und Möttingen am Vormittag Wartungsarbeiten an. Hat der Stromausfall vom Wochenende noch Nachwirkungen?

    Keine Folge des Stromausfalls: Wartungsarbeiten in Möttingen und Mönchsdeggingen

    Das verneint eine Sprecherin der Netze ODR auf Anfrage unserer Redaktion: Die Arbeiten seien „reguläre Netz- bzw. Wartungsmaßnahmen, die bereits seit längerer Zeit geplant waren. Sie stehen nicht im Zusammenhang mit dem Stromausfall vom vergangenen Wochenende und sind auch keine Folge davon.“ Solche Wartungsarbeiten seien Teil der kontinuierlichen Maßnahmen des Unternehmens zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit und Netzstabilität.

    Die Arbeiten wirkten sich nur auf einen begrenzten Teil der Orte aus, die betroffenen Kundinnen und Kunden seien im Vorfeld schon darüber informiert worden. Kurzzeitige Unterbrechungen seien möglich, flächendeckende Stromausfälle seien jedoch nicht zu erwarten. Die Wartungsarbeiten hätten planmäßig begonnen und „sollten – vorbehaltlich unvorhergesehener Verzögerungen – auch planmäßig abgeschlossen sein“, so die Sprecherin.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden