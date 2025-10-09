Wartungsarbeiten der Netze ODR im Ries: Eine Folge des Stromausfalls?

Im Ries hat sich am Samstagabend ein Stromausfall ereignet, betroffen waren unter anderem Teile von Möttingen, Balgheim, Hohenaltheim, Enkingen, Appetshofen, Lierheim, Grosselfingen und Mönchsdeggingen. Grund dafür war ein Defekt an einem Kabel, im Laufe des Abends wurde die Stromversorgung wieder hergestellt. An diesem Donnerstag zeigte der Online-Anbieter www.stoerungsauskunft.de für die Kommunen Hohenaltheim, Mönchsdeggingen und Möttingen am Vormittag Wartungsarbeiten an. Hat der Stromausfall vom Wochenende noch Nachwirkungen?

Keine Folge des Stromausfalls: Wartungsarbeiten in Möttingen und Mönchsdeggingen

Das verneint eine Sprecherin der Netze ODR auf Anfrage unserer Redaktion: Die Arbeiten seien „reguläre Netz- bzw. Wartungsmaßnahmen, die bereits seit längerer Zeit geplant waren. Sie stehen nicht im Zusammenhang mit dem Stromausfall vom vergangenen Wochenende und sind auch keine Folge davon.“ Solche Wartungsarbeiten seien Teil der kontinuierlichen Maßnahmen des Unternehmens zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit und Netzstabilität.

Die Arbeiten wirkten sich nur auf einen begrenzten Teil der Orte aus, die betroffenen Kundinnen und Kunden seien im Vorfeld schon darüber informiert worden. Kurzzeitige Unterbrechungen seien möglich, flächendeckende Stromausfälle seien jedoch nicht zu erwarten. Die Wartungsarbeiten hätten planmäßig begonnen und „sollten – vorbehaltlich unvorhergesehener Verzögerungen – auch planmäßig abgeschlossen sein“, so die Sprecherin.