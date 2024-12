Sachbeschädigungen an der Reimlinger Mauer: Frau steht vor Gericht

In den Jahren 2021 bis 2023 war die Polizei Nördlingen mit Vandalismusdelikten bis an die Kapazitätsgrenzen ausgelastet. Insgesamt hat die Polizeiinspektion laut der Zeugenaussage eines der damit befassten Beamten über 50 Ermittlungsvorgänge aktenmäßig erfasst. Immer wieder waren Fälle an die Öffentlichkeit geraten, die Polizei hatte sogar eine Kamera installiert, jedoch ohne Erfolg. Ein Farbtropfen hatte die Polizei schließlich auf die richtige Spur gebracht. Vor dem Amtsgericht Nördlingen wurde nun aber nur über drei mutmaßliche Einzeltaten verhandelt.

