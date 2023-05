Taten an Reimlinger Mauer geklärt: Betroffene hofft, dass Ruhe einkehrt

Plus Seit mehr als 1,5 Jahren werden Häuser an der Reimlinger Mauer immer wieder mit Farbe beschädigt oder Schlösser zugeklebt. Jetzt meldet die Polizei einen Erfolg.

Mal waren es Eier, die an Hauswände geworfen wurden, in anderen Fällen wurden Schlösser zugeklebt, und auch immer wieder wurde Farbe verteilt, wahlweise auch Ketchup oder Rote Beete. Doch an diesem Dienstag teilte die Nördlinger Polizei mit, dass eine Frau als mutmaßliche Serientäterin ermittelt werden konnte. Robert Schmitt, stellvertretender Dienststellenleiter der Polizei, gibt Einblick in die Ermittlungen.

In einer Pressemitteilung hat die Polizei bekannt gegeben, dass im vergangenen Jahr Vandalismus-Taten im Bereich der Polizeiinspektion Nördlingen deutlich zugenommen hätten: von zuvor 127 auf 179, allein 141 im Bereich der Stadt Nördlingen. Ungefähr ein Drittel davon registrierten die Beamten im Bereich An der Reimlinger Mauer. Ab September 2021 hätten sich dort die Vandalismusfälle gehäuft.