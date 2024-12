Nördlingen erfüllt Herzenswünsche: Wunschbaumaktion am Marktplatz geht ins fünfte Jahr

Der große Christbaum am Marktplatz ist seit Montag auch ein Wunschbaum: Herzenswünsche von Seniorinnen, Senioren und Kindern hängen daran. Schokolade, einen Trainingsanzug, Parfum, Kekse oder Hausschuhe wünschen sie sich in diesem Jahr. Bereits zum fünften Mal erfüllen Tanja Östreicher und Tamara Advic Wünsche. Anfangs war mit Ramona Huggenberger noch eine dritte Freundin im Boot, die wegen eines Umzugs jetzt „noch aus der Ferne hilft“, erzählt Östreicher. In diesem Jahr neu dabei ist Christian Grundmann.

Und wie funktioniert die Wunschbaumaktion? Die Wunschzettel, die anonymisiert und mit einer Nummer versehen, am großen Weihnachtsbaum auf dem Nördlinger Marktplatz befestigt sind, können von den Passanten ausgesucht, abgenommen und erfüllt werden. Die kleinen Geschenke sollen dann – versehen mit dem nummerierten Stern vom Wunschzettel als Geschenkanhänger – bis spätestens Freitag, 13. Dezember, in der Tourist-Information am Marktplatz abgegeben werden. Dort werden sie dann von den drei Organisatoren der Aktion abgeholt, sortiert und pünktlich zum Weihnachtsfest in die jeweiligen Einrichtungen gebracht.

Wünsche von Senioren und Kindern können in Nördlingen erfüllt werden

In diesem Jahr hängen am Wunschbaum die Wünsche der Kinder und Jugendlichen vom Kinderheim Oettingen und der Heilpädagogischen Wohngruppe Donau-Ries der Rummelsberger Diakonie sowie der Seniorinnen und Senioren vom Pflegezentrum Bürgerheim, vom Altenheim St. Vinzenz, der Diakonie Donau-Ries, der Tagespflege Herbstzeit und der Fürstin Wilhelmine Alten- und Pflegeheim-Stiftung Wallerstein.

Auch bei der Stadt freut man sich über so viel soziales Engagement. „Vielen Dank an die Initiatoren, die diese Aktion nun bereits im fünften Jahr mit viel Engagement und Leidenschaft durchführen und dadurch am Weihnachtsabend beim Auspacken der Geschenke für leuchtende Augen sorgen,“ so Oberbürgermeister David Wittner in einer Pressemitteilung.

Wunschbaum-Aktion ist im Coronajahr 2020 entstanden

Zum ersten Mal haben die Freundinnen 2020 Wünsche erfüllt. „Wir wollten damals selbst etwas spenden, Kindern oder alten Menschen etwas Gutes tun. Dabei haben wir gemerkt, dass es im Landkreis nichts Vergleichbares gibt“, erzählt Östreicher. Auch wegen der Corona-Beschränkungen, die im Winter 2020 noch sehr streng waren, wollten die drei Freundinnen alten Menschen in den Heimen eine Freude machen. „Es hat uns leid getan, dass die Senioren in dieser Zeit so alleine und separiert sein mussten“, sagt die Initiatorin. Und so war die Idee zur Wunschbaumaktion geboren. Die ist sozusagen ein Erfolgsmodell. Denn in den vergangenen fünf Jahren sind es stets mehr Wünsche geworden. Anfangs waren es etwa 170 Wünsche, heute sind es um die 400.

Bisher wurden auch immer alle erfüllt. Die Herzenswünsche sind dabei ganz unterschiedlich: „Schokolade oder Pralinen wünschen sich etwa die Senioren. Bei den Kindern sind es zum Beispiel Kuscheltiere oder eine Lichterkette“, erzählt Östreicher. Und die Geschenke sorgen immer für leuchtende Augen: „Einmal haben sich drei ältere Damen eine Kutschfahrt gewünscht, die ein Ponyhof dann auch spendiert hat. Davon reden im Heim viele heute noch“, sagt Östreicher.