Drei Autoladungen voller Geschenke für Rieser Senioren

Plus Mehr als 170 Geschenke haben Menschen aus dem Ries an Nördlinger Seniorinnen und Senioren verschenkt. Die Freude bei ihnen war groß.

Gerd Hofielen hat an Weihnachten eine Flasche Sekt bekommen. Eigentlich nur eine Kleinigkeit, doch er hat sich darüber riesig gefreut. Bekommen hat er sie über die Wunschbaumaktion, die drei Freundinnen in Nördlingen organisiert haben. "Ich bin ganz begeistert davon, dass sich Menschen bereit erklären, da Geschenke zu verteilen. Es ist bewundernswert, wie die Bevölkerung da mitmacht", sagt der 86-Jährige.