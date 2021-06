"Frau Schrödingers Katze": So wird der Münchner "Polizeiruf 110" heute

Kein Tatort heute, stattdessen übernimmt der "Polizeiruf 110" aus München: Elisabeth Eyckhoff ermittelt zwischen Skrupellosigkeit, Gier und menschlichen Abgründen. Lohnt sich "Frau Schrödingers Katze"?

Handlung: Der Münchner "Polizeiruf 110" heute am Sonntag im Schnellcheck

Als Elisabeth Eyckhoff (Verena Altenberger) sich auf die Suche nach der entlaufenen Katze einer einsamen alten Dame namens Johanna Schrödinger (Ilse Neubauer) macht, ahnt sie noch nicht, dass ausgerechnet diese Katze der Schlüssel zur Aufklärung eines tödlichen Fahrerflucht-Unfalls sein wird. Gibt es eine geheimnisvolle Macht des Zufalls?

"Bessie" Eyckhoff, die von ihren Kollegen zuweilen unterschätzte junge Polizistin, ist bereit, gewohnte Denkmuster zu verlassen und kommt so der Sache auf die Spur. Dabei gerät eine Gruppe von skrupellosen Schmalspurganoven bei dem Versuch, sich das Vermögen der alten Dame einzuverleiben, immer mehr in mörderische Verwicklungen.

Bessie Eyckhoff bringt Frau Schrödinger (Ilse Neubauer) von der Polizeiwache nach Hause. Foto: Hendrik Heiden, BR/Geißendörfer Pictures

Kritik: Lohnt es sich, bei "Polizeiruf 110: Frau Schrödingers Katze" heute einzuschalten?

"Frau Schrödingers Katze" ist nicht allzu komplex und spannend. Das Besondere an dieser „Münchner Geschichte“ ist der Lokalkolorit, schreibt Daniel Wirsching in unserer Polizeiruf-Kritik. Lesen Sie hier die gesamte Krimi-Kolumne.

Bessie Eyckhoff versucht die Wanduhr zu reparieren und kriegt vom Vorgesetzten Attila Breitner (Heinz-Josef Braun) eine Verwarnung. Kollege Eden (Stephan Zinner) amüsiert sich. Foto: Hendrik Heiden, BR/Geißendörfer Pictures

Schauspieler: Das sind die Darsteller im "Polizeiruf 110" heute

Bessie Eyckhoff : Verena Altenberger

: Johanna Schrödinger : Ilse Neubauer

: Karin Meyer : Lilly Forgach

: Michael Meyer : Ferdinand Dörfler

: Dennis Eden : Stephan Zinner

: Attila Breitner : Heinz-Josef Braun

: Adam Millner : Camill Jammal

: Camill Jammal Vicky Neumann: Luna Jordan

Polizeiruf heute: Live-Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Polizeiruf-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Kommissare: Elisabeth Eyckhoff ist die Polizeiruf-Ermittlerin in München

2019 übernahm Elisabeth Eyckhoff (Verena Altenberger) nach sieben Jahren von Hanns von Meuffels (Matthias Brandt) beim Münchner Polizeiruf. Eyckhoff ist unbürokratisch, spontan und immer die Letzte auf Partys. Kollegialität ist ihr wichtiger als eine Solokarriere. Nach ein paar Bier greift sie gerne zum Mikrofon, um ihre Lieblingslieder zu singen, was sie auch erstaunlich gut kann. Und wenn sie Zeit halt, spielt sie am liebsten mit dem Pförtner Karten.

6 Bilder "Polizeiruf 110": Wer ermittelt wo? Foto: Hendrik Heiden, BR/Geißendörfer Pictures

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort- und Polizeiruf-Folgen am Sonntag

Kein Tatort heute: Der Berliner Krimi mit dem Titel "Die dritte Haut" Anfang Juni war der letzte Fall der Saison. Damit hat sich der Tatort in die Sommerpause verabschiedet. Vom 6. Juni bis 29. August, also zwölf Wochen lang, müssen Tatort-Fans nun auf neue Fälle, also Erstausstrahlungen, verzichten - allerdings nicht komplett auf den Sonntagabendkrimi.

Am Sonntag, 20. Juni, folgt dann nochmal ein neuer Krimi, wenn auch kein Tatort. Im "Polizeiruf 110" mit dem Titel "Frau Schrödingers Katze" ermittelt Elisabeth Eyckhoff (Verena Altenberger) in München. An den folgenden Sonntagabenden laufen dann Tatort-Wiederholungen.