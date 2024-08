Ohne Diät: Kann man mit Pilates abnehmen?

Hat man erstmal einen Sport gefunden, der einem gefällt, ist die Hoffnung, dadurch auch abzunehmen, groß. Aber reicht es aus, Pilates zu machen, um Gewicht zu verlieren?

Gewichtsreduktion: Was braucht der Körper zum Abnehmen?

Wer abnehmen möchte, muss in ein Kaloriendefizit kommen. Der Körper muss also mehr Kalorien verbrauchen, als er zu sich nimmt. Das schreibt die Krankenversicherung AOK. Generell kann Sport dabei unterstützen, ein Kaloriendefizit zu erreichen, denn bei körperlicher Betätigung verbraucht man mehr Kalorien als im Ruhezustand.

Während einer Diät regelmäßig einen Sport wie Pilates zu machen, ist auf jeden Fall gesund und unterstützt. Die AOK schreibt aber auch, dass man die Bedeutung von Sport für das Abnehmen nicht überschätzen sollte und gibt ein bildliches Beispiel an: Um ein Kaloriendefizit von 500 Kilokalorien pro Tag zu bekommen, müsste man in einer Woche 14 bis 19 Stunden Pilates machen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, neben einer sportlichen Aktivität, die Ernährung umzustellen, wenn man abnehmen möchte.

Übrigens sollte ein Kaloriendefizit nicht zu hoch sein, denn das führt laut den Experten von WeightWatchers schnell mal zu einem Jo-Jo-Effekt.

Warum ist Pilates gesund?

Pilates begeistert vielleicht nicht mit einem hohen Kalorienverbrauch, aber dafür hat der Sport andere Vorteile. Laut der AOK wird hier vor allem die Tiefenmuskulatur trainiert. Das führt zu einer besseren Haltung und kann Rückenschmerzen mindern sowie Blockaden lösen. Weil Pilates ein gutes Ganzkörpertraining darstellt, ohne die Gelenke und das Herz übermäßig zu beanspruchen, ist es außerdem sehr anfängerfreundlich. Wer also noch nicht so trainiert ist und Kraft aufbauen will, ist bei Pilates richtig.

Pilates ist außerdem nicht nur gut für den Körper, sondern auch für den Geist. Gerade in geführten Klassen wird bei der Ausführung der Übungen auf die Atmung geachtet. Die Konzentration, die man dabei aufwenden muss, stärkt das Körpergefühl und die Achtsamkeit. Für Anfänger empfiehlt die AOK, ein- bis dreimal pro Woche Pilates zu trainieren, um Erfolge zu sehen.

Abnehmen: Welche Sportarten eignen sich am besten?

Um möglichst viele Kalorien zu verbrennen, empfiehlt die AOK vor allem Ausdauersportarten, wie Joggen oder Radfahren. Wem das nicht so viel Spaß macht, der kann auch mit Seilspringen oder Rudern ans Ziel kommen. Seilspringen schult nicht nur die Koordination, es beansprucht auch viele Muskelgruppen. Zudem verbrennt man ähnlich viele Kalorien wie beim Joggen - nämlich rund 790 Kilokalorien pro Stunde.

Um zu Rudern, muss man nicht unbedingt zum See fahren. Ein Rudergerät zu Hause oder im Fitnessstudio reicht aus. Auch hierbei verbrennt der Körper über 700 Kilokalorien pro Stunde. Rudern trainiert außerdem die Rückenmuskulatur. Und die ist bei den meisten Menschen zu wenig beansprucht.

Zusätzlich zu diesen Cardio-Einheiten sollte man etwa zweimal pro Woche ein Krafttraining absolvieren, das alle großen Muskelgruppen trainiert. Mehr Muskelmasse erhöht nämlich den Grundumsatz. Man verbraucht also automatisch mehr Kalorien, auch wenn man sich gerade nicht bewegt.

Wer völlig neu in der Welt des Sports ist, für den kann es sich lohnen, einmal einen individuellen Trainingsplan mit einem Fitnesstrainer zu erstellen, um richtig Kraft und Kondition aufzubauen und gesund abzunehmen.