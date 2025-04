ADAC-Pannenstatistik zeigt: E-Autos viel zuverlässiger als Verbrenner

Dann sitzen Sie am falschen Stammtisch, denn selbst die kleinsten e-Autos haben Reichweiten an die 200km. Ok im Winter bei Frost geht etwa ein Drittel verloren. Beispiel beim e-Twingo hatte ich im Sommer in der Spitze 2013km und bei Frost 140km. Warum wohl kostet ein Kundendienst im Schnitt nicht mal ein Drittel vom Verbrenner?