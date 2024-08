Alnatura ruft zwei Produkte mit bestimmten Haltbarkeitsdaten zurück

Weil darin Metallfremdkörper enthalten sein könnten, ruft der Biohändler Alnatura zwei seiner Produkte zurück. Das teilte das Unternehmen am Montag in Darmstadt mit. Auch auf der Social-Media-Plattform Instagram informierte Alnatura Kundinnen und Kunden in einer Story über den Produkt-Rückruf.

Alnatura ruft zwei Produkte zurück – Kunden sollen Ersatz erhalten

Betroffen von dem Rückruf seien ausschließlich das „Käsegebäck Gouda“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15.02.2025 bis 15.05.2025 und das 24/7 BIO „Ziegenkäse-Gebäck“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15.02.2025 bis 23.04.2025. Andere Packungen mit anderem Mindesthaltbarkeitsdatum seien weiterhin für den Verzehr geeignet.

Kunden, die vom Rückruf betroffene Packungen bereits gekauft haben, sollten diese nicht mehr verzehren und können sie zurückbringen, teilte Alnatura mit. Dafür erhielten sie Ersatz. (mit dpa)