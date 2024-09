Auch das noch: Bei der New Yorker Fashion Week spazieren Hunde über den Laufsteg

So eine Modenschau ist ja oft ein Zirkus. Da balancieren Models in schwindelerregend hohen Hacken über den Laufsteg und vollziehen einen echten Drahtseilakt. Designer verzaubern die Zuschauer mit Kreationen, die außerhalb der Mode-Manege untragbar sind und die Stars der Fashion Shows legen tierische Auftritte hin.

Influencerin Kylie Jenner wagte sich mal mit einem täuschend echten Löwenkopf auf der Schulter aufs Parkett, Sängerin Björk stolzierte mit Schwan um den Hals über den roten Teppich. Ein chinesischer Designer setzte seinen Models überdimensionierte Vogelmasken und Rattenköpfe aus Plüsch aufs Haupt, Stella McCartney mischte Tierkostüme unter ihre Kollektion, auch wenn das mehr an eine Faschingsparade erinnerte als an Haute Couture.

Für die übliche Gassirunde fehlte den Models die Zeit

Bei so viel tierischem Schaulaufen wirkt es fast schon bodenständig, dass bei der diesjähriger New Yorker Fashion Week jetzt Hunde über den Laufsteg spazierten. Frank, ein in die Jahre gekommen Beagle und die englische Bulldogge Elmer wurden an bunt verschnörkelten Leinen hereingeführt. Für die übliche Gassirunde hätten die Models mehrere Runden über den Laufsteg drehen müssen, aber dafür fehlte die Zeit. Vielleicht hatten sie auch keine Plastikbeutel in der Tasche.

Andere Hunde präsentierten perlenbesetzte Halsbänder und Einteiler, die zu den Outfits der Models passten. Echter Showstopper: ein Vierbeiner mit Cowboyhut. Die Designerinnen Susan Korn und Rachel Antonoff hatten die Idee. Paris Hilton, die ihre Chihuahuas schon Mitte den 2000er in der Handtasche herumtrug und Hunde zum modischen Must-have machte, trat als DJane auf. Die Hundemodels kamen alle aus dem Tierheim und konnten nach der Show „erworben“ werden. Aber vermutlich waren sie erst mal froh, als das Bohei vorbei war. Was haben die Hunde auch auf dem Catwalk verloren?