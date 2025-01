Brand in LA wütet weiter: Zahl der Todesopfer steigt auf 24

Seit Dienstag wüten an der kalifornischen Pazifikküste riesige Feuer. Inzwischen haben mindestens 24 Menschen durch die Flammen ihr Leben verloren. US-Präsident Joe Biden hat den Katastrophenfall ausgerufen. Mehr als 14.000 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen. „Wir setzen alle verfügbaren Ressourcen für die Bekämpfung dieser Brände ein“, teilte der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, mit.

Verheerende Großbrände haben Los Angeles erfasst: 180.000 Menschen auf der Flucht

Nach knapp einer Woche hat das Feuer ganze Straßenzüge des Stadtteils Pacific Palisades verwüstet. Am Sonntag waren weiterhin nur zu elf Prozent davon gelöscht, berichtet die dpa. Der US-Wetterdienst sagte für Montag und Dienstag wieder stärkere Winde voraus. Nun herrscht Sorge, dass diese die Flammen in Richtung weiterer Stadtbezirke wie Brentwood treiben könnten.

„Wir brauchen von Mutter Natur eine Pause“, sagte Brice Bennett von der kalifornischen Behörde Cal Fire dem Nachrichtensender CNN. „Wir haben die Feuerwehrleute, wir haben das Wasser, wir brauchen mehr Zeit.“ Die Löschbrigaden arbeiteten in Schichten von 24 und 36 Stunden am Stück.

Ursprünglich hatte es sich um ein kleines Feuer am Westrand von Los Angeles gehandelt. Doch heftige Winde verwandelten es in ein Inferno. Die Wetterbehörde hatte für die Region trockene Starkwinde vorhergesagt, die Feuer schnell vorantreiben können. Und so kam es auch: Inzwischen haben mehrere verheerende Großbrände Los Angeles erfasst. Laut Medienberichten haben inzwischen etwa 180.000 Menschen ihr Zuhause verlassen. Mehr als 12.000 Gebäude wurden durch die Flammen zerstört.

Einsatzkräfte melden erste Fortschritte in den Hollywood Hills

Auch in den berühmten Hollywood Hills brennt es. Dort ist auch die Gegend des Hollywood Boulevard von den Bränden betroffen. Sie ist bekannt durch touristische Ziele wie dem Hollywood Walk of Fame und dem Chinese Theatre.

In der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit) gaben Behörden jedoch eine leichte Entwarnung für die Hollywood Hills. „Die Feueraktivität hat sich verringert“, teilte das zuständige Sheriff-Büro auf der Plattform X mit. Der „Sunset Fire“ -Brand sei nun hauptsächlich auf eine kleine, von der Feuerwehr begrenzte Fläche beschränkt. Evakuierungsanordnungen wurden teilweise wieder aufgehoben, einige Anwohner dürfen in ihre Häuser zurückkehren.

Veranstaltungen in Hollywood wegen Waldbrand abgesagt

Wegen der Brände wurden in Hollywood mehrere Veranstaltungen abgesagt. Filmstudios strichen die geplanten Premierenfeiern für die Filme „Unstoppable“ und „Wolf Man“, berichtete das Branchenportal Hollywood Reporter. Auch eine Vorführung des Films „I’m Still Here“, die von Regisseur Guillermo del Toro moderiert werden sollte, konnte nicht stattfinden. Del Toro habe wegen der Feuer sein Haus verlassen müssen, hieß es.

Schauspieler James Woods ließ seine Follower auf X wissen, dass er in Sicherheit sei. „Ich weiß in diesem Moment nicht, ob unser Haus noch steht“, schrieb er bei dem Kurznachrichtendienst. Auf seiner Straße seien traurigerweise einige Häuser abgebrannt, führte er weiter aus.

Zahl der Opfer in Los Angeles gestiegen: 24 Menschen durch Feuer gestorben

In einigen anderen Stadtteilen wütet das Feuer hingegen weiter: Die Zahl der Opfer ist in den vergangenen Stunden weiter angestiegen. Bisher wurden 24 Todesfälle im Zusammengang mit den Bränden vom Amt für Gerichtsmedizin im Bezirk Los Angeles bestätigt. 16 Todesfälle sollen sich nordöstlich der US-Westküstenmetropole Los Angeles, nahe Pasadena, ereignet haben, wo das sogenannte „Eaton Fire“ brannte.

Die Ausbreitung des Großbrands habe laut Feuerwehr zuletzt etwas gestoppt werden können. Dafür breiten sich die Flammen im Stadtteil Pacific Palisades aus. Durch das „Palisades Fire“, das aktuell größte Feuer, seien dort bisher acht Menschen gestorben und über 5300 Häuser zerstört worden, berichten US-Medien. Da das Feuer weiterhin nicht unter Kontrolle ist und sich in Richtung Osten ausbreitet, weitete die Feuerwehr die Evakuierungsanordnung für den Stadtteil und die bislang noch von den Flammen verschonten Nachbarstadtteile aus.

Icon Vergrößern Das Palisades-Feuer verbrennt ein Wohnhaus im Stadtteil Pacific Palisades. Foto: Ethan Swope, dpa/AP Icon Schließen Schließen Das Palisades-Feuer verbrennt ein Wohnhaus im Stadtteil Pacific Palisades. Foto: Ethan Swope, dpa/AP

Zeitweilig leere Wassertanks im Stadtteil Pacific Palisades

Der enorme Wasserbedarf zur Bekämpfung der verheerenden Brände rund um Los Angeles hat zeitweilig zu leeren Wassertanks im Stadtteil Pacific Palisades geführt. Alle drei Tanks in dem Gebiet mit einem Fassungsvermögen von jeweils einer Million Gallonen (knapp 3,8 Millionen Liter) seien am Mittwochmorgen (Ortszeit) leer gewesen und hätten zu einem niedrigeren Wasserdruck bei den dortigen Hydranten geführt, sagte US-Medienberichten zufolge die Chefingenieurin der Wasser- und Strombehörde von Los Angeles, Janisse Quiñones.

In einer Stellungnahme im Fernsehen betonte Quiñones später, dass Wasser weiterhin fließe. Man habe sofort Notfallpläne aktiviert und Wassertankwagen eingesetzt.

Icon Vergrößern Ein Hubschrauber wirft im Stadtteil Pacific Palisades von Los Angeles Wasser auf das sich ausbreitende Palisades-Feuer. Foto: Ethan Swope, dpa/AP Icon Schließen Schließen Ein Hubschrauber wirft im Stadtteil Pacific Palisades von Los Angeles Wasser auf das sich ausbreitende Palisades-Feuer. Foto: Ethan Swope, dpa/AP

Feuer in Malibu im Dezember 2024

Erst im Dezember hatte ein zerstörerischer Waldbrand in dem kalifornischen Küstenort Malibu gewütet. Die Flammen drangen aus dem hügeligen Hinterland bis an die Strände vor. Die berühmte Küstenstraße Pacific Coast Highway musste streckenweise gesperrt werden. Mehrere Häuser brannten ab. Tausende Anwohner waren von Evakuierungen betroffen, darunter Prominente wie die Sängerin Cher, die Schauspielerinnen Jane Seymour und Mira Sorvino sowie die Schauspieler Mark Hamill und Dick Van Dyke.

In Südkalifornien blieben in den letzten Monaten Regenfälle weitgehend aus. Trockene Vegetation entzündet sich unter diesen Bedingungen leicht. Wegen extremer Winde hatten die Behörden in dieser Woche die höchste Warnstufe für Feuergefahr ausgerufen.

Auch Pacific Palisades ist ein wohlhabender Stadtteil im Westen von Los Angeles mit rund 25.000 Einwohnern. Stars wie Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Tom Hanks und Reese Witherspoon haben dort Häuser. (mit dpa)