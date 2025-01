„Niemand hat mehr ein Zuhause“: Wenn das Feuer alles zerstört – außer die Gemeinschaft

Maral Nazarian wacht nachts auf und denkt darüber nach, was sie hätte retten können. Pässe der Familie. Wichtige Akten. Die kleinen Kunstwerke, die ihre beiden erwachsenen Töchter als Kinder gemacht haben. Die 59-jährige Reiseverkehrskauffrau hatte ihr Haus in der Nacht des Feuers in Jogginghose und T-Shirt verlassen. Nicht in Panik, sie hatte ja die Absicht gehabt, zurückzukehren. Sie liebte es hier in Altadena, unterhalb der trockenen Hügel am Stadtrand von Los Angeles, und war sich der Brandgefahr bewusst. Das Feuer war immer weit genug entfernt geblieben.