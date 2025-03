„Die Höhle der Löwen“ 2025 im TV und Stream: Übertragung von Staffel 17

"Die Höhle der Löwen" kehrt Ende April 2025 mit neuen Folgen zurück. Die beliebte Gründershow gehört mittlerweile längst zum alteingesessenen Programm des Senders Vox, nach insgesamt sechzehn Staffeln folgt nun eine weitere. Das bewährte Prinzip des TV-Formats ist simpel: Die Jury, bestehend aus acht erfolgreichen Investorinnen und Investoren, bekommt in jeder Episode von verschiedenen Gründern kreative, teilweise auch sehr originelle Geschäftsideen präsentiert. Anschließend können die sogenannten "Löwen" selbst entscheiden, ob sie in die ihnen vorgestellten Start-ups investieren möchten oder nicht.

Im Laufe der vergangenen Staffeln konnten viele Gründer dabei schon den einen oder anderen hochkarätigen Deal eintüten. In Staffel 17 bilden erneut Judith Williams, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Nils Glagau, Janna Ensthaler, Tillman Schulz und Tijen Onaran das Oktett der "Löwen". Die beiden DHDL-Urgesteine Frank Thelen und Jochen Schweizer sind hingegen nicht mehr dabei. Für Konzernchef Nils Glagau, Food-Experte Tillman Schulz und Unternehmerin Tijen Onaran ist es außerdem die letzte Staffel. Den Sendeterminen von DHDL 2025 zufolge startet die neue Staffel am Montag, dem 28. April 2025.

Wo werden die neuen Episoden der Gründershow übertragen und wie sieht es mit möglichen Wiederholungsterminen aus? Alle Infos zur Übertragung der 17. Staffel von "Die Höhle der Löwen" im TV und Stream sowie zur Wiederholung finden Sie hier in diesem Artikel.

"Die Höhle der Löwen" 2025: Übertragung von Staffel 17 im TV und Stream

Für die Übertragung der neuen Staffel von „Die Höhle der Löwen“ ist wie schon in den Jahren zuvor der Sender Vox zuständig, allerdings gibt es dieses Mal eine kleine Neuerung: Erstmals sind alle Folgen nämlich bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung auf der Streaming-Plattform RTL+ verfügbar – dort beginnt die Staffel also schon am 21. April 2025 um 20.15 Uhr. Die Nutzung von RTL+ ist jedoch mit Kosten verbunden. Aktuell ist das RTL Plus Basic-Abo für 5,99 Euro pro Monat zu haben (Stand: März 2025). Es steht Ihnen also offen, ob Sie die neuen Folgen von DHDL gratis im Free-TV oder lieber online im kostenpflichtigen Stream verfolgen möchten.

RTL+ bietet Ihnen zudem noch mehr Möglichkeiten: Für den Fall, dass Sie die Sendung verpasst haben, können Sie jederzeit auf die Mediathek des Streamingdienstes zugreifen, denn dort stehen die einzelnen Episoden von Staffel 17 nach der Ausstrahlung im TV rund um die Uhr abrufbereit zur Verfügung. Auch auf die älteren Staffeln der Gründershow haben Sie dort Zugriff.

"Die Höhle der Löwen" 2025: Staffel 17 in der Wiederholung sehen

Wiederholungen von "Die Höhe der Löwen" 2025 im TV gibt es nach aktuellen Informationen nicht. Dafür ist es aber möglich, die Folgen von Staffel 17 sowie die früheren Staffeln der Sendung in voller Länge nachträglich auf RTL+ anzusehen, vorausgesetzt, Sie haben zuvor ein Abonnement abgeschlossen.

Hier gibt es noch einmal alle Infos zur Übertragung und zur Wiederholung im TV und Stream auf einen Blick:

Sendung: „Die Höhle der Löwen“

Staffel: 17

Start: Montag, 28. April 2025 (21. April 2025 bei RTL+ )

Uhrzeit: 20.15 Uhr

Ende: Montag, 16. Juni 2025

Übertragung im Free-TV: Vox

Übertragung im Stream: RTL+

Wiederholung: RTL+

Das ist die Jury von "Die Höhle der Löwen" 2025

Dies sind die acht Investoren, die in den neuen Folgen von Staffel 17 als "Löwen" mit dabei sind:

Janna Ensthaler: Unternehmerin und Investorin aus Hamburg

Tillman Schulz: Unternehmer und Gründer aus Dortmund

Ralf Dümmel: Unternehmer und Gründer aus Hamburg

Dagmar Wöhrl: Rechtsanwältin, Politikerin und Unternehmerin aus Nürnberg

Carsten Maschmeyer: Unternehmer und Gründer aus München

Nils Glagau: Unternehmer und Investor aus Bad Homburg vor der Höhe

Tijen Onaran: Bestseller-Autorin und Unternehmerin aus München

Judith Williams: Unternehmerin und Fernsehmoderatorin aus München