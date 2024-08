Droht weitere Spaltung bei den Royals? Prinz William plant wohl nächste Abfuhr für Bruder Harry

Das strenge Protokoll des Königshauses, der Rosenkrieg zwischen König Charles III. und seiner Ex-Frau, Prinzessin Diana, ständige Medienaufmerksamkeit und öffentlicher Druck – all das schien der Beziehung zwischen dem britischen Thronfolger, Prinz William und seinem jüngeren Bruder nichts anhaben zu können. In ihrer Jugend und im jungen Erwachsenenalter galten die beiden Söhne von König Charles III. als unzertrennlich. Auch zu seiner späteren Schwägerin Kate hatte Harry eine enge Beziehung, beschrieb sie in seinen Memoiren „Reserve“ sogar als „Schwester, die er nie hatte“.

Heute merkt man von dieser Geschwisterbeziehung aber nur noch wenig. Seit seinem Rückzug von den royalen Pflichten, seinem Umzug in die USA und der Veröffentlichung seiner Biografie scheint das Verhältnis zwischen Harry und William immer mehr zu erkalten. Sogar so sehr, dass William einen ungewöhnlichen Wunsch geäußert haben soll, der eine weitere Abfuhr für seinen Bruder darstellen könnte. Um was es sich handelt und wie Insider das Verhältnis der beiden Brüder derzeit beschreiben, erfahren Sie in diesem Artikel.

Royals: Prinz William plant offenbar nächste Abfuhr für Harry

Für ein umfangreiches Porträt zu Harrys 40. Geburtstag hat die britische Zeitung The Times mit Insidern, Weggefährte und Freunden der Brüder gesprochen – und dabei so manche überraschende Offenbarung aufgedeckt. So soll es um die Geschwisterbeziehung von William und Harry nicht nur schlecht stehen, sondern sie sei sogar kälter als bisher angenommen. Die ehemals enge Bindung zwischen den Brüdern scheint nahezu vollständig zerrissen. Insider berichten der Times, dass William und Harry seit dem Tod von Königin Elizabeth II. im September 2022 kaum noch Kontakt miteinander hatten. Dies gipfelte in einer frostigen Begegnung bei der Beerdigung der Königin, wo sie laut Harrys Memoiren kaum ein Wort miteinander wechselten.

Die Spannungen seien so weit eskaliert, dass William seinem Bruder und dessen Frau, Meghan, praktisch die kalte Schulter zeige. Besonders die öffentlichen Vorwürfe, die Harry in seinem Buch gegen Prinzessin Kate erhoben habe – unter anderem soll sie sich gegenüber Meghan sehr kalt verhalten haben – hätten tiefe Wunden hinterlassen, die William offenbar nicht bereit sei, zu vergeben. Deutlich zeigte sich dies vor allem im Frühjahr, als Harry und Meghan erst von Kates Krebserkrankung erfahren haben sollen, als sie ihre Diagnose mit dem Rest der Welt über Instagram teilte. Eine Vorabinformation habe es weder von William noch dem Palast gegeben.

Freunde des Thronfolgers berichten, dass Harry in Williams Leben kaum noch eine Rolle spiele und in Gesprächen gar nicht mehr thematisiert werde. Die Entfremdung sei so weit fortgeschritten, dass William dem Times-Bericht zufolge sogar erwäge, Harry bei seiner eigenen Krönung auszuschließen, sollte er eines Tages den Thron besteigen. Dies habe er offenbar nach der Krönung seines Vaters geäußert, als er den Wunsch verlauten ließ, seine eigene Krönung eines Tages anders zu gestalten.

Einer der engsten Freunde der Brüder brachte die Beziehung der beiden im Gespräch mit der Times noch einmal auf den Punkt: „Sie haben sich entfremdet, was furchtbar traurig ist“. Wenngleich einige Insider und auch Freunde in dem Artikel ihre Hoffnung kundtun, dass William und Harry eines Tages wieder zueinanderfinden, scheint eine Versöhnung in naher Zukunft kaum vorstellbar. Mehr noch: Experten vermuten gar, dass eine Versöhnung fast schon ausgeschlossen ist, da Harry seinem Bruder und dessen Frau „schrecklich viel Leid zugefügt“ habe.

