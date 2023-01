Dschungelcamp 2023 im Live-Ticker: Ekelprüfung an Tag 12 - und allerhand Redebedarf

Am Dienstag findet Tag zwölf des diesjährigen RTL-Dschungelcamps statt - und wartet mit einer ekligen Prüfung auf. Ziehen die Kandidaten wieder den Schwanz ein?

Am heutigen Dienstag bekommen Fans und RTL-Zuschauer den zwölften Tag im diesjährigen Dschungelcamp vor Augen geführt: Welche Probleme sind entstanden, was schlägt den vermeintlichen Promis im australischen Dickicht aufs Gemüt? Das alles und viel mehr bekommen Interessierte heute ab 22.15 Uhr zu sehen, wenn sie den Privatsender einschalten.

Diesmal wird ein weiterer Ibes-Kandidat das Camp verlassen müssen, am Tag zuvor blieben die Dschungelteilnehmer verschont. Für wen wird das Dschungelabenteuer in Australien beendet sein? Am Tag zuvor lag Cecilia Asoro in der Gunst des Publikums am niedrigsten, daher scheint sie eine heiße Anwärterin. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können bereits für den nächsten Rausschmiss voten.

Dschungelcamp 2023: Ekelprüfung an Tag zwölf - mit Djamila und Cosimo

Worauf wir uns freuen (oder ekeln) dürfen: Die Dschungelprüfung am zwölften Tag des RTL-Dschungelcamps 2023 hat es in sich. Es handelt sich um die "Wall of Shame", eine Mission, an der im vergangenen Jahr das Kandidatengespann Anouschka Renzi und Harald Glööckler scheiterten - bzw. sie vor lauter Ekel gar nicht erst begonnen haben. "Ich hab's gesehen und mir gedacht: was für Loser", haut Djamila diesbezüglich raus.

Und wahrlich stinkt diese Aufgabe zum Himmel, wie der TV-Sender umschreibt: Cosimo Citiolo und Djamila Rowe sind die auserkorenen Ibes-Teilnehmer, die sich 16 Bilder an einer Wand merken müssen - und diese richtig benennen sollten. Wer bei diesem Memory-Spiel daneben liegt, fällt schnurstracks in einen Bottich, der randvoll ist mit Zutaten, die mit einem gemütlichen Schaumbad nichts gemein haben: Innereien, Fleischabfälle und einer Schlotze aus totem Fisch.

Ob das Duo bei "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" 2023 die Aufgabe überhaupt wagen und - falls ja - wie viele Sterne Cosimo und Djamila aus der stinkigen Prüfung mit nach Hause nehmen? Wir werden es am heutigen Abend (24. Januar) erfahren.

Dschungelcamp 2023: Jana und Papis geraten aneinander

Aufzublühen schien die Reality-TV-erprobte Jana Pallaske, die sich umgeben von Regenwaldbäumen beinahe heimisch fühlte. Weil sie zuletzt jedoch zunehmend über die Bedingungen moserte und dabei auch RTL kritisierte, zog sie sich Kritik der Teamkollegen zu. Auch eine Schnips- und Trommel-Darbietung ihrerseits sorgte nicht für die gewünschten Reaktionen, besonders Papis Loveday fand die Aktion daneben.

Ein Rundumschlag vor der Kamera war die Folge. Heute Abend wird sich Jana Urkraft u. a. über ihre traumatisierende Vergangenheit in Kalifornien äußern und erklären, was sie von dieser Erfahrung gehalten hat.

Seit über einer Woche läuft das RTL-Dschungelcamp bereits. Jan Köppen – Nachfolger von Daniel Hartwich – ist erstmals an der Seite von Sonja Zietlow, die Frau der ersten Stunde ist und die ersten Staffeln an der Seite von Kultkomiker Dirk Bach moderierte. (wah)