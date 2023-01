Dschungelcamp 2023: Cosimo jammert wegen Krokodilen – Jana über Hollywood

Das Feld im australischen Dschungel lichtet sich langsam aber sicher. Am 12. Tag im Dschungelcamp von RTL offenbaren zwei Kandidaten Erstaunliches aus ihrer Vergangenheit.

Knapp zwei Wochen Dschungelcamp schlagen aufs Gemüt - und den Kandidaten von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" 2023 sind die Strapazen anzumerken. Abgeschottet von der Außenwelt haben die Teilnehmer nur sich selbst und die bange Frage, wer als Nächstes das TV-Camp verlassen muss. Am zwölften Tag (Dienstag, 24. Januar) hat es am Ende Jana Urkraft Pallaske erwischt, nachdem am Vortag aufgrund einer Sonderregel niemand ausgeschieden war.

IBES 2023: Citiolo mit Krokodil-Problem - treuer Wegbegleiter ist schuld

Cosimo Citiolo und seine Mitstreiter(innen) durften im RTL-Dschungel aufgrund der gelungenen Sechs-Sterne-Prüfung am Vortag ein feines Mal kredenzen: Zwei rote Beete, vier Paprika, zwei kleine Hokkaidokürbisse, ein Bund Löwenzahnblätter, vier pinke Bananen, ein Entenei und zwei Krokodilfüßchen lautete die Speiseliste pro Person. Doch das bereitete dem gebürtigen Stuttgarter arge Probleme.

Cosimo erzählte eine Anekdote aus seiner Vergangenheit, die es ihm unmöglich machte, das Festmahl zu genießen: "Krokodil ist schon krass jetzt für mich. Ich will das nicht sehen! Warum machen die sowas?", erklärt er aufgebracht. Später am Dschungeltelefon schob er die Begründung hinterher: "Als Kind hatte ich ein Plastikkrokodil, damit habe ich viel und lange gespielt. Das geht einfach nicht bei mir, ich kann das nicht essen!"

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Dschungelcamp bei RTL: Jana rechnet mit "Traumfabrik" Hollywood ab

Über ein tiefgreifenderes Problem sprach Dschungelcamp-Mitbewohnerin Jana Pallaske: ihre schlechten Erfahrungen in Kalifornien. "Mit Anfang 20 hatte ich mit meinem damaligen Freund eine Band, eine wilde Rockband. Als das alles auseinanderging, war das für mich ein Zusammenbruch von vielen Dingen", lässt die Jedi-Ritterin auf Friedensmission im Rahmen ihrer Nachtwache wissen.

Besonders mit der "Traumfabrik" Hollywood rechnete die naturverbundene Schauspielerin ab: "Die nächsten Jahre habe ich dann mehr Filme gemacht. Ich war in Hollywood und auch in L.A. und wurde da völlig traumatisiert. Da habe ich ganz schnell gemerkt: Dafür werde ich meine Seele nicht verkaufen. Es gab einfach permanent sexuelle Übergriffe. Das war so gang und gäbe, das wurde so ganz klar verlangt."

Was die Wunden dieser Zeit geheilt habe, sei die Natur gewesen und ihr Engagement für Frieden und Umweltschutz. Laut eigenen Angaben verbringe Pallaske jährlich mehrere Monate mit einer Gemeinschaft Gleichgesinnter in Asien, darüber hinaus pflege sie einen asketischen Lebensstil. (wah)