Dschungelcamp 2023: Jana holt zum Rundumschlag aus

Tessas Ausscheiden aus dem Dschungelcamp 2023 war für die anderen Kandidaten eine Erleichterung. Zum Streit kam es an Tag 11 aber trotzdem.

Am Ende von Tag 10 im Dschungel verkündete das Moderatoren-Gespann um Sonja Zietlow und dem "Neuen", Jan Köppen, das Aus von Tessa Bergmeier. Eine Nachricht, die es in sich hatte und sich von anderen Abschieden - zuvor waren bereits Verena Kerth und Markus Mörl ausgeschieden - doch sehr unterschied. Denn alle waren erleichtert. "Ich bin so froh, ich bin so froh", so Tessa. Die verbliebenen Dschungelcamp-Kandidatinnen und Kandidaten fühlten ähnlich. Es gingen zwei Parteien auseinander, die sich nie hatten anfreunden können.

Dschungelcamp 2023: Tessa geriet oft mit den anderen Kandidaten aneinander

Tessas ehrenvolles Anliegen, immerzu auf das Wohl der Tiere hinzuweisen und für Veganismsus einzustehen, wurde immer wieder von ihrer Art und Weise überschattet, ihre Mitbewohnerinnen und Mitbewohner beim Essen in dogmatischem Ton zurechtzuweisen. Besonders stießen sich Cecilia und Gigi daran, gerieten zuletzt immer wieder heftig mit der 33-Jährigen aneinander.

Dass der Konflikt nicht nur den anderen zusetzte, sondern auch Tessa selbst, ließ sich das Ex-GNTM-Model bei ihrem Abschied sehr wohl anmerken. Ihr Körper sei abgemagert, wie Claudia Effenberg nicht ohne Sorge feststellte. Doch auch die letzten Worte, die Tessa an ihre ehemaligen Camp-Bewohner zum Abschied richtete, zeugen nicht von nachträglichem Verständnis: "Go vegan!", rief sie in die Runde, ehe Gigi's Echo durchs Camp hallte: "Go Fleisch!" Ein Abschied, der Bände spricht.

Freudensprünge oder Langeweile? Weder noch: Jana und Papis rasseln aneinander

Der erste Abend schien zunächst gähnende Langeweile zu versprechen. Insgesamt war die Stimmung am Lagerfeuer ein wenig raus, von der Erleichterung oder gar Freude bei Tessas Abschied war stattdessen nur mehr wenig zu spüren, da versuchte Jana URKRAFT die Stimmung mit einer Schnips- und Trommel-Darbietung aufzuheitern. Papis, der so gar nichts vom rituellen Klatschen der selbst ernannten Schamanin wissen wollte, rief zur Ordnung auf: "Ich glaube nicht, dass wir das brauchen, Jana."

Jana aber wiederum gefiel ganz und gar nicht, wie Papis sein Unbehagen mit der Einlage artikulierte. Und da war überraschend schnell ein erster Streit direkt nach Tessas Abschied vom Zaun gebrochen - und das zwischen zweien, die eigentlich gut miteiander auskamen - Papis hatte der launischen Schauspielerin einen Tag zuvor noch verständnisvoll bei ihrem Magersucht-Geständnis zur Seite gestanden.

Dschungelcamp 2023: Jana holt zum Rundumschlag aus

"Für mich ist einfach das Maß voll. Was hier zum Teil stattfindet, ist nicht mehr menschlich", wirft Jana aufgebracht der Runde entgegen, und holt zum Rundumschlag aus: "Was hier passiert, ist für mich einfach brutal krank, unmenschlich, armselig." Man könne nicht immer alles hinnehmen. Jana möchte tatsächlich den Aufstand gegen RTL proben, fordert, sich als Kollektiv zusammenzuschließen und mit dem Management oder einem Anwalt zu sprechen.

Vor allem die fehlende Hygiene ärgert die Schauspielerin maßlos, sie schlägt dagegen vor, stinkende Handtücher rituell zu verbrennen. Die konspirativen Revolutionsideen der eigentlich nicht in erster Linie für strenge Hygiene-Regeln bekannten Jana URKRAFT kommen aber nicht bei allen gut an. "Wenn du nicht mehr kannst, weißt du, was du tun musst", belehrt erneut Papis die 43-Jährige.