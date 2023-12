Dschungelcamp 2024: Start und Sendetermine von Staffel 17

Für das Jahr 2024 wurde die 17. Staffel vom Dschungelcamp angekündigt. Alle Informationen rund um den Start und die Sendetermine finden Sie hier.

In der Finalshow des Dschungelcamps 2023 kündigten die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen direkt eine neue Staffel für 2024 an. Eigentlich kein Wunder, denn das Dschungelcamp erzielte 2023 sehr gute Quoten. Die Zuschauer und Zuschauerinnen dürfen sich also auf 2024 freuen und auch die Anwärter für die nächste Dschungelkrone sind nicht weit. In der vergangenen Staffel konnte sich übrigens Djamila Rowe den Sieg sichern. Wann startet die neue Staffel, wer sind die Moderatoren und Kandidaten und wo wird für die nächste Staffel gedreht? Alle Informationen zur 17. Staffel vom Dschungelcamp finden Sie hier.

Beim Dschungelcamp setzen sich die Promis strengen Regeln aus. Es gibt tagsüber ein striktes Schlafverbot, für die Toilette gibt es nur Sägespäne und zum Essen gibt es nur Bohnen und Reis. Der Rest muss in Dschungelprüfungen erspielt werden. Kein Wunder also, dass die Show nur für zwei Wochen läuft. Wer das alles jedoch übersteht und am Ende bei den Zuschauern beliebt ist, auf den warten satte 100.000 Euro Preisgeld.

Dschungelcamp 2024: Start und Sendetermine

Eines war seit dem Ende des Dschungelcamps 2023 klar: Es wird eine neue Staffel im Jahr 2024 geben, denn das hatten die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen in der Finalshow 2023 bekannt gegeben. Inzwischen gibt es auch einen konkreten Starttermin: Die erste Folge des Dschungelcamps 2024 wird am Freitag, dem 19. Januar 2024, ausgestrahlt. Und die neue Staffel startet direkt mit einer XXL-Ausgabe, denn die erste Ausgabe des Dschugelcamps in 2024 dauert satte 3 Stunden. Danach warten laut RTL 18 weitere Sendetermine auf alle Fans des Dschungelcamps. Insgesamt gibt es beim Dschungelcamp 2024 17 reguläre Folgen inklusive Finale, sowie eine Wiedersehensfolge und das sogenannte "Nachspiel".

Folge 1: Freitag, 19. Januar 2024, 20.15 Uhr

Folge 2: Samstag, 20. Januar 2024, 20.15 Uhr

Folge 3: Sonntag, 21. Januar 2024, 20.15 Uhr

Folge 4: Montag, 22. Januar 2024, 22.15 Uhr

Folge 5: Dienstag, 23. Januar 2024, 22.15 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 24. Januar 2024, 22.15 Uhr

Folge 7: Donnerstag, 25. Januar 2024, 22.15 Uhr

Folge 8: Freitag, 26. Januar 2024, 22.15 Uhr

Folge 9: Samstag, 27. Januar 2024, 22.15 Uhr

Folge 10: Sonntag, 28. Januar 2024, 20.15 Uhr

Folge 11: Montag, 29. Januar 2024, 22.15 Uhr

Folge 12: Dienstag, 30. Januar 2024, 22.15 Uhr

Folge 13: Mittwoch, 31. Januar 2024, 22.15 Uhr

Folge 14: Donnerstag, 1. Februar 2024, 22.15 Uhr

Folge 15: Freitag, 2. Februar 2024, 22.15 Uhr

Folge 16: Samstag, 3. Februar 2024, 22.15 Uhr

Folge 17 ("Das Finale"): Sonntag, 4. Februar 2024, 22.15 Uhr

Folge 18 ("Das große Wiedersehen"): Montag, 5. Februar 2024, 20.15 Uhr

Folge 19 ("Das Nachspiel"): Sonntag, 18. Februar 2024,

Dschungelcamp 2024: Übertragung live im TV und Stream

Auch zur Übertragung der 17. Staffel hat RTL noch keine offiziellen Informationen bekannt gegeben. Normalerweise läuft die Sendung aber für ungefähr zwei Wochen im Januar jeden Tag um 22.15 Uhr auf RTL. Man darf also davon ausgehen, dass es auch im Jahr 2024 einen ähnlichen Übertragungszeitraum geben wird. Die aktuellesten Informationen finden Sie hier, sobald sie veröffentlicht werden.

Kandidaten beim Dschungelcamp 2024

Mittlerweile gibt es bereits zwei Dschungelcamp-Kanidaten, die offiziell von RTL bestätigt wurden: Schauspieler Heinz Hoenig und Cora Schuhmacher.

Ein weiterer potenzieller Teilnehmer, über den diskutiert wird, ist Martin Semmelrogge. Er sollte eigentlich schon in diesem Jahr mit dabei sein, es gab jedoch Probleme mit seinem Visum für Australien. Einige Promis äußerten zudem, dass sie für eine Teilnahme offen wären. Darunter sind zum Beispiel Walentina Doronina und "Let's Dance" Profi Valentin Lusin. Wer nächstes Jahr tatsächlich um die Dschungelkrone kämpfen wird, bleibt abzuwarten.

Drehort vom Dschungelcamp 2024

In den letzten Jahren ging es für die Kandidaten und Kandidatinnen fast immer in den australischen Regenwald. Bestätigt hat RTL den Drehort für die Staffel 2024 zwar noch nicht, man geht jedoch davon aus, dass der Sender an dem bewährten Austragungsort festhalten wird. Sobald es neue Informationen zum Drehort gibt, finden Sie diese hier.

Moderatoren der 17. Staffel vom Dschungelcamp 2024

Auch 2024 wird es kein Comeback von Daniel Hartwich geben: Sonja Zietlow und Jan Köppen moderieren das Dschungelcamp im kommenden Jahr erneut, wie die Münchner Abendzeitung berichtet. RTL habe gegenüber der Zeitung mitgeteilt, dass man sich auf Staffel 17 und die tägliche Berichterstattung des Moderatoren-Duos freue.