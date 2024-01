Das Dschungelcamp ist keine Woche alt und schon hat es den ersten Aufreger. Nach Aussagen in einer Live-Schalte in "Die Stunde danach" gibt es Rassismus-Vorwürfe.

Bei "Ich bin ein Star - Die Stunde danach", dem Talkformat zum Dschungelcamp von RTL soll es eigentlich lustig zugehen. Im Rahmen des Talks sprechen Olivia Jones und Angela Finger-Erben mit ihren Gästen noch einmal über die ausgestrahlte Folge und sezieren jede Äußerung und jedes Fettnäpfchen der Kandidaten bis aufs Kleinste. Auch der Ausstieg von Cora Schumacher war Thema. In Folge vier des Formats schlägt Olivia Jones zu Beginn allerdings ernstere Töne an. Was dahintersteckt, erfahren Sie hier.

Rassismus-Vorwürfe nach Dschungelcamp-Sendung: Was ist passiert?

In Folge vier von "Die Stunde danach", die auf RTL+ zu sehen ist, schlägt Deutschlands bekannteste Drag-Queen plötzlich ungewohnt nachdenkliche Töne an.

"Um in dieser Sendung ausnahmsweise mal was Ernstes loszuwerden, bevor es jetzt hier bunt und bekloppt wird: Es gab schon eine Live-Schalte gestern, in der ein Satz gefallen ist, der viele Zuschauer genauso irritiert hat, wie uns", setzt Jones an. "Dafür wird sich der Interview-Partner selber erklären müssen. Aber von uns noch mal ganz unmissverständlich: Also man kann über vieles diskutieren, aber Rassismus hat bei uns keinen Platz, denn wir sind bunt." Wie zur Bestätigung hält Moderatoren-Kollegin Angela Finger-Erben ein Regenbogen-Schild mit der Aufschrift "Wir sind bunt" hoch.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Doch was war passiert, dass sich das Moderatoren-Duo bemüßigt fühlte, der Sendung ein solches Statement voran zuschieben?

Stein des Anstoßes war eine Aussage von Michel Elsner, dem Vater von Ex-GNTM-Kandidatin Anya Elsner. In einer Live-Schalte kam der Papa in Folge drei von "Die Stunde danach" zu Wort und sollte neben seiner Einschätzung zu den Chancen seiner Tochter auch etwas zu deren Schwärmerei in Richtung des früheren Profifußballers David Odonkor äußern. Von dem hatte Anya jüngst häufig geschwärmt und berichtete im Camp gar von einem erotischen Traum, der sich um den ehemaligen Fußballprofi drehte. Auch eine Schatzsuche musste das Duo gemeinsam meistern.

"Ich habe so wild geträumt, letzte Nacht. Ich hatte einen Sex-Dream. Ich habe mit ihm geschlafen in meinem Traum!", plauderte Anya Elsner offen gegenüber Kim Virginia aus. Kein Wunder, dass solche Aussagen auch ihren Weg in "Die Stunde danach" finden und Elsners Vater dann auch direkt auf Anyas Schwärmerei angesprochen.

Lesen Sie dazu auch

"Aus Mahmut wurde David" - Rassismus-Vorwürfe bei "Die Stunde danach"?

Elsner pausiert und sagt dann: "Ja, mit dem David Odonkor... Ich bin mit gemischten Gefühlen daran gegangen." Elsner fährt fort: "Sie war ja jetzt drei Monate in Ägypten. Da hatte sie auch eine kleine Liebschaft gehabt – oder eine Verliebtheit, sage ich mal. Mit dem Mahmut. Und der Name hat sich dann doch schon verbessert, aus Mahmut wurde David. Da bin ich schon mal glücklich. Das finde ich schon mal toll." Elsner redet im Anschluss weiter über Odonkor und gibt zu bedenken, dass dieser eigentlich etwas zu alt für seine Tochter sei, aber man solle doch ein wenig Verständnis für deren Schwärmerei haben - schließlich sei sie noch jung.

Zurück im Studio zeigt sich Olivia Jones ob der Aussage irritiert: "Also so ganz verstanden habe ich das jetzt nicht. Aus Mahmut wurde David, was war denn das für ein komischer Kommentar?", fragt die Drag-Queen nach.

Da laufen die Kommentarspalten im Netz allerdings schon mit wütenden Kommentaren voll. Eine Userin schrieb auf X (früher Twitter) von einer "widerlichen Aussage" und forderte Konsequenzen, während sich eine Person direkt an RTL wandte und schrieb: "Es wäre ganz cool, wenn ihr euch zu dem unterschwelligen Rassismus von Herrn Elsner deutlich distanziert und diesem Menschen keinen Raum mehr in euren Sendungen gebt." Dies übernahmen Jones und Finger-Erben mit ihrem Statement in der jüngsten Folge von "Die Stunde danach".

Übrigens: Das Dschungelcamp wird jeden Tag auf RTL ausgestrahlt, es gibt aber genügend Möglichkeiten, Wiederholungen anzusehen, sollte man einmal eine Folge verpassen. Alle wichtigen Ereignisse können Sie außerdem in unserem Live-Ticker nachlesen.