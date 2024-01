Dschungelcamp 2024: Das passierte bei der Schatzsuche von David Odonkor und Anya Elsner

Nur online sollte die Dschungelcamp-Schatzsuche von David Odonkor und Anya Elsner zu sehen sein. Doch dann stürzte der Server ab. Was bei der Prüfung geschah, erklären wir hier.

Dschungelcamp-Fans werden es mitbekommen haben: Die Schatzsuche bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" fand erstmalig nicht im linearen Fernsehen statt, sondern sollte im Anschluss auf dem Streamingdienst RTL+ zu sehen sein. Der Andrang war aber wohl so groß, dass die Server zusammenstürzten. Die Folge: Die Schatzsuche konnte nicht gestreamt werden. Aber was genau ist bei der Schatzsuche passiert? Hier erfahrt ihr es.

Dschungelcamp 2024: Anya Elsner und David Odonkor kämpfen um Schatz

Um die Schlüssel zur Schatztruhe kämpfen durften Ex-GNTM-Kandidatin Anya Elsner und Fußballstar David Odonkor. Dass die beiden mal alleine sein dürfen, wird Anya gefreut haben, denn sie gab bereits zu, einen kleinen Crush auf den vergebenen David zu haben.

Beim Spiel waren beide aber voll konzentriert. Schließlich ging es um Köpfchen und Geschick. Auf einer Plattform, die aus großen Bällen besteht, mussten die beiden versuchen, bis zu 20 kleine Bälle so zu platzieren, dass sie liegen bleiben. Je mehr Bälle sie darauflegen, ohne dass sie durchfallen, desto mehr Schlüssel für die Schatztruhe gewinnen sie. Nur einer dieser Schlüssel passt in die Schatztruhe.

Dschungelcamp 2024: So verlief die Schatzsuche

Schnell im Spiel wurde Anya und David bewusst, dass die kleinen Bälle verschiedenes Gewicht besitzen. Immer vorsichtiger platzierten sie die Bälle an verschiedenen Stellen und entschieden sich, bei 16 Bällen den Schlussstrich zu ziehen. Damit gewannen sie vier von fünf möglichen Schlüsseln. Aber ist auch der richtige dabei?

Tatsächlich lässt sich die Truhe gleich beim ersten Versuch öffnen. Im Camp werden sie für ihre gelungene Challenge gefeiert. Als dann Influencer Twenty4Tim bei der Quizfrage, die es benötigt, um an den Kern der Truhe zu kommen, auch noch weiß, dass Kängurus nicht rückwärts springen können, schaffen sie es im Team die Truhe auf der richtigen Seite zu öffnen. Aber was befindet sich darin? Es ist ein Teebeutel. Zumindest Anyas Freude darüber scheint sich in Grenzen zu halten. Sie hatte sich wohl mehr erhofft.

Was sonst noch im Dschungelcamp 2024 passiert und wer das Camp verlassen muss, erfahren Sie, wenn Sie täglich live auf RTL einschalten oder den Livestream auf RTL+ verfolgen. Unseren Live-Ticker zu Tag 4 finden Sie hier.