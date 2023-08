Tierisch einzigartig: Giraffenbaby ohne Flecken in USA geboren

Statt Fleckerl-Muster hat das Giraffenbaby, das in einem Zoo in Tennessee geboren wurde, rein braunes Fell. Nun suchen die Zoo-Verantwortlichen einen Namen.

Sie könnte die einzige Netzgiraffe ohne Fellmuster auf dem Planeten sein. Das zumindest mutmaßen laut dem Brights-Zoo in Limestone Giraffenexperten in den USA. Gemeint ist das Giraffenbaby, das in besagtem Zoo in Tennessee im Südwesten der USA auf die Welt gekommen ist.

Anders als seine Eltern – und wohl auch anders als alle anderen Netzgiraffen auf der Welt – ist das Fell des Tieres rein braun und besitzt nicht die charakteristischen Flecken. Wie der private Tierpark bekannt gab, wurde das extrem seltene Junge am 31. Juli geboren.

Die Giraffenmutter steht im Brights-Zoo hinter ihrem Nachwuchs, der ohne Flecken zur Welt kam. Foto: Tony Bright, Brights Zoo, dpa

Nun sind die Zoo-Verantwortlichen auf der Suche nach einem passenden Namen für das Tier. Auf Facebook können Nutzerinnen und Nutzer darüber abstimmen. Vier Begriffe auf Swahili, eine in weiten Teilen Ostafrikas gesprochene Sprache, stehen aktuell zur Auswahl: Kipekee (Deutsch: einzigartig), Firali (Deutsch: ungewöhnlich/außergewöhnlich), Shakiri (Deutsch: die Schönste) und Jamella (Deutsch: von großer Schönheit).

Welchen Namen bekommt das fleckenlose Giraffenbaby?

Bis zum vierten September soll die Abstimmung laufen. Dann wird auch der Gewinner-Name verkündet. Nach eigenen Angaben setzt sich der Zoo für das Wohlergehen der Tiere ein und will "sicherstellen, dass künftige Generationen die Möglichkeit bekommen, diese wundervollen Tiere in der Zukunft sehen zu können".

