Im Kolosseum in Rom sollen wieder Gladiatoren kämpfen

Schon bei dem Wort „Gladiatorenkämpfe“ haben wohl die meisten direkt ein Bild im Kopf. Von Männern in schweren Rüstungen, auf sandigem Boden, um sie herum eine tosende Menschenmenge. Einer der berühmtesten Orte, an dem es diese Art der Kämpfe vor mehr als 1500 Jahren hab, ist wohl das Kolosseum mitten in der italienischen Hauptstadt Rom. Nun will der Online-Wohnungsvermittler Airbnb die Kämpfe zurück in die Arena bringen. Die Auslosung dazu beginnt heute.

Das plant Airbnb im Kolosseum in Rom

Die antike Arena soll an zwei Abenden im Mai nach Sonnenuntergang für etwas mehr als zwei Dutzend Gäste geöffnet werden. Die Auslosung für die Plätze beginnt an diesem Mittwoch ab 15 Uhr auf einer Internet-Plattform im typischen Airbnb-Stil und läuft noch knapp zwei Wochen bis zum 10. Dezember.

Bewerbungen für die Airbnb-Lotterie sind vom 27. November bis zum 10. Dezember möglich. Im Gegenzug stellt der Konzern 1,5 Millionen Euro für Renovierungsarbeiten zur Verfügung, berichtet die Berliner Morgenpost.

Zum zwei- bis dreistündigen Programm in historischer Kulisse gehören dann Vorführungen von Freizeit-Gladiatoren, aber auch Unterricht in Kampfpraktiken für die Besucher selbst. Das Spektakel beginnt in den unterirdischen Kammern mit dem Anlegen der Rüstung und endet mit der Vorführung von Kämpfen mit Schwertern und Schilden inmitten der Arena.

Das neue Gänge-System des Kolosseums: Besucherinnen und Besuchern ist es möglich, in das unterirdische Innenleben des antiken Amphitheaters hinab zu steigen. Foto: Roberto Monaldo, dpa/LaPresse via ZUMA Press (Archivbild)

Kolosseum in Rom, eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten

Mit etwa sieben Millionen Touristen pro Jahr gehört das Kolosseum heute zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Italiens. Erbaut wurde die antike Arena, die früher bis zu 70.000 Zuschauern Platz bot, zwischen 72 und 82 nach Christus. Die letzten echten Gladiatorenkämpfe in dem Amphitheater fanden jedoch im fünften Jahrhundert statt.

Selten ist das Kolosseum so leer wie auf diesem Bild. Foto: Cheng Tingting, dpa/XinHua (Archivbild)

PR-Aktion sorgt in italienischer Hauptstadt für Kritik

Die PR-Aktion von Airbnb sorgte in Italiens Hauptstadt für Kritik: Der Buchungsplattform wird - wie anderen Plattformen - zur Last gelegt, dass durch die Kurzzeit-Vermietung von Wohnungen an Touristen bezahlbarer Wohnraum knapp wird. In Rom ist die Lage besonders extrem. Bürgerinitiativen sind empört und laufen gegen die Airbnb-Kampagne Sturm. Ein weiterer Vorwurf ist auch, das Unesco-Weltkulturerbe in einen Freizeitpark zu verwandeln.

das Colloseum in Rom, aufgenommen Foto: Ettore Ferrari, dpa/EPA (Archivbild)

Alberto Campailla ist der Koordinator der gemeinnützigen Organisation Nonna Roma, die sich auf Wohnen und Essen für die Armen konzentriert. Laut der Nachrichtenagentur Associated Press bezeichnet er die Kampagne mit Airbnb als „eine Schande“ und eine Form der „Touristifizierung“.

Die Leiterin des Archäologischen Parks Kolosseum, Alfonsina Russo, sagte gegenüber der Nachrichtenagentur, dass der Deal mit der Veröffentlichung von Ridley Scotts neuem Film „Gladiators 2“ zusammenhängt, der am Donnerstag in Italien anlief.

Auch in Deutschland lief der Film „Gladiator 2“ bereits am 14. November an. (mit dpa)