Verschärfen Airbnb & Co. die Lage auf dem Augsburger Wohnungsmarkt?

Im Internet – etwa bei Airbnb – gibt es zahlreiche Anzeigen für Ferienwohnungen in Augsburg.

Plus Nach der Pandemie ist das Angebot an Ferienwohnungen wieder gestiegen. Doch wie stark trägt das zur Wohnungsnot in Augsburg bei? Und wie sieht es bei Leerständen aus?

Von Katharina Indrich

60 Quadratmeter, vier Meter hohe Wände, Altbau, Dielenboden – die Wohnung in der Altstadt wäre wohl der Traum vieler Augsburger. Und sie ist auch noch zu haben. Allerdings nur auf Zeit. Seit knapp zehn Jahren bietet der Eigentümer sie auf verschiedenen Plattformen wie Airbnb als Ferienwohnung an. Nachdem er selbst aufs Land gezogen ist, wollte er sie nicht aufgeben, aber auch nicht langfristig vermieten, damit er sie zwischendrin weiter selbst nutzen kann. "Es läuft ganz gut, ich mache da jetzt nicht das Riesengeschäft, aber ich bekomme viel positives Feedback", sagt der gebürtige Augsburger, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will.

Als er mit der Vermietung begann, beantragte er bei der Stadt Augsburg eine Nutzungsänderung für die Wohnung. Das, sagt er, sei damals noch relativ problemlos möglich gewesen. "Da war der Markt mit Ferienwohnungen noch nicht so überschwemmt." Aktuell gebe es aber immer mehr große Anbieter, die mehrere Wohnungen im Portfolio haben und das Angebot auf dem freien Mietmarkt damit verringern. Und so ist der Mann zwischenzeitlich in der Frage, ob die Stadt diesen Bereich stärker regulieren sollte, zwiegespalten. "Die Großen übertreiben es mittlerweile schon ein bisschen", findet er. Auf der anderen Seite sei die Vermietung von Ferienwohnungen für den Tourismusstandort Augsburg aber auch ein Gewinn.

