Großeinsatz der Polizei in Mannheim: Auto soll in Menschenmenge gefahren sein

In Mannheim läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. Wie die Mannheimer Polizei mitteilt, ist es in der Innenstadt, im Bereich Wasserturm/Plankenkopf zu einem Vorfall gekommen. Laut Mannheimer Morgen soll ein Autofahrer von dem Friedrichsring aus kommend in den Planken in eine Menschenmenge gefahren sein. Laut einem Reporter der Deutschen Presse-Agentur sollen Trümmer in der Innenstadt zu sehen sein, zudem liege ein Mensch abgedeckt unter einer Plane. Die Polizei hat diese Meldungen bislang nicht bestätigt.

Polizei und Rettungskräfte seien auf der Anfahrt, heißt es von den Beamten. Nähere Informationen lägen nicht vor. Es könne in der Innenstadt zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Auf X bittet die Polizei Bürgerinnen und Bürger, die Mannheimer Innenstadt zu meiden und den Bereich großräumig zu umfahren.

Einsatz in Mannheim: Innenministerium Baden-Württemberg warnt über Katwarn

Um 13.15 Uhr warnte das Innenministerium in Baden-Württemberg über die Katwarn-Warnapp für ganz Mannheim mit der hohen Warnstufe. Diese wird bei „akuter Gefahr für die Bevölkerung und hohem Handlungsbedarf“ ausgerufen, wie es bei Katwarn heißt.

Mehr in Kürze.