Haie im Mittelmeer: Arten, Zahl und Gründe der Angriffe

Nachdem in diesem Jahr ein Hai an einem Strand auf Mallorca aufgetaucht ist, machen sich viele Urlauber Sorgen. Ob diese berechtigt sind und welche Haiarten im Mittelmeer leben.

Im April verirrte sich ein Hai an den bekannten Strand Cala Llombards auf Mallorca, im Juni wurde ein Mann beim Schwimmen in Ägypten von einem Hai getötet. Solche Meldungen lösen bei vielen Touristinnen und Touristen wohl Unbehagen aus. "Dabei sind Haie ganz normale Bewohner des Mittelmeeres", schreibt die Umweltorganisation WWF auf ihrer Homepage. Es sei "sehr, sehr unwahrscheinlich" beim Baden im Mittelmeer von einem Hai angegriffen zu werden.

Was für Haie gibt es im Mittelmeer?

Haie gehören zu den Knorpelfischen. Mehr als 80 Knorpelfischarten gibt es im Mittelmeer. Mehr als die Hälfte von ihnen ist bedroht. Haie spielen als Räuber eine wichtige Rolle im Nahrungsgefüge. Sie gewährleisten eine hohe Artenvielfalt und gesunde Bestände. Im Mittelmeer leben verschiedene Haiarten.

Unter ihnen ist auch der Weiße Hai. Die mediterranen Weißen Haie bekommen ihre Jungen laut WWF wohl in der Meerenge von von Sizilien, der Adria und dem Ägäischen Meer. Auch der Heringshau, der dem Weißen Hai sehr ähnlich sieht, lebt im Mittelmeer.

Ein weiterer Hai, der durch das Mittelmeer streift, ist der Sandtigerhai. Er kann als einer der einzigen Haie Luft in seinem Magen speichern. Diese funktioniert dann als eine Art Schwimmblase. Dadurch kann er auf einer Stelle im Wasser schweben und sich beispielsweise in Höhlen und unter Überhängen aufhalten.

Die am weitesten verbreitete Haiart ist der Blauhai. Dieser lebt eher in küstenfernen Gegenden des Mittelmeeres. Trotzdem ist ein Blauhai im April an seinem Strand auf Mallorca aufgetaucht. Diejenigen Haie, die in Ausnahmefällen in Strandnähe gesichtet werden, sind meist kranke oder verletzte Tiere.

Auch der Riesenhai wurde in letzter Zeit wieder häufiger an der spanischen Mittelmeerküste gesichtet. Dieser kann ausgewachsen über zehn Meter lang werden. Laut WWF ist er ein harmloser Planktonfresser, der auch in der Nordsee lebt. Neben diesen Arten gibt es im Mittelmeer beispielsweise auch Engelhaie und Schokoladenhaie.

Sind Haie im Mittelmeer gefährlich?

Die Wahrscheinlichkeit, im Mittelmeer von einem Hai angegriffen zu werden, ist sehr gering. Haie halten sich meist fernab der Badestrände auf. Laut Statista gab es im vergangenen Jahr weltweit insgesamt 57 Angriffe, fünf davon waren tödlich. Die meisten Attacken fanden in den USA und in Australien statt. In Spanien gab es seit 1847 sechs Attacken. Auf Mallorca ist nur ein einziger Angriff auf einen Fischer bekannt, und der liegt bereits 70 Jahre zurück.

Wie sollte man sich verhalten, wenn man einem Hai begegnet?

Begegnet man beim Schwimmen im Mittelmeer doch einem Hai, sollte man sich laut WWF ruhig aus dem Wasser an den Strand bewegen. "Bringen Sie Ihren Körper in die Vertikale und paddeln Sie nur mit den Füßen. Damit reduzieren Sie ihre Geräusche drastisch", rät Haiforscher Erich Ritter gegenüber t-online.

Mann sollte seinen Körper in Richtung des Hais drehen und ihn mit den Augen verfolgen. Kommt er auf einen zu, sollte man mit den Händen die empfindliche Schnauze oder die Kiemen berühren. Wichtig dabei ist es, den Oberkörper nicht nach vorne zu beugen. Denn das könnte der Hai als Angriff einstufen.

Weshalb greifen Haie Menschen an?

Haiangriffe auf Menschen können verschiedene Gründe haben. Ein Grund kann das unbewusste Provozieren durch Menschen sein. Kommt man den Tieren zu nahe, können sie sich bedroht fühlen. Weitere Gründe sind die Verteidigung des Reviers oder die Verwechslung des Menschen mit ihrer Beute.

Haie ernähren sich je nach Art von Fischen, Robben, Krebsen oder Müll, wie beispielsweise der Tigerhai. Menschen hingegen gehören nicht zu ihrer Beute. Deshalb lassen die Tiere bei Angriffen auch oft nach einem Biss schnell wieder von Menschen ab.