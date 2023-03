Was bisher über die Schüsse in einer Hamburger Kirche bekannt ist

In einer Kirche in Hamburg sind am Donnerstagabend mehrere Schüsse gefallen. Es gibt Tote und Verletzte. Was ist über die Bluttat bekannt? Eine Zusammenfassung.

Zahlreiche Schüsse, Tote und Verletzte. Gefolgt von Hubschraubern in der Luft, Polizeibooten auf der Alster und Spezialkräften mit Maschinenpistolen auf den Straßen. In Hamburg herrschte am späten Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag Ausnahmezustand. Doch was ist geschehen? Wir fassen zusammen, was bislang bekannt ist. Und was nicht.

Schüsse in Hamburg: Was ist in Alsterdorf passiert?

Kurz nach 21.00 Uhr fielen am Donnerstag im Hamburger Stadtteil Alsterdorf Schüsse. Die Schießerei ereignete sich in einer Kirche der Zeugen Jehovas. Genauer gesagt im "Königreichssaal" des unscheinbaren Gebäudes, in dem regelmäßig Gottesdienste abgehalten werden. Laut der Website der Kirche fand in diesem ab 19.00 Uhr eine von zwei wöchentlichen Zusammenkünften statt.

In der Kirche kam es offenbar zu einem regelrechten Blutbad. Die genaue Opferzahl ist derzeit noch unklar. Es starben wohl mindestens sechs Menschen. Acht weitere sollen verletzt worden sein, teils schwer.

Einsatzkräfte der Polizei vor der Kirche in Alsterdorf.

Nach Schüssen in Hamburg-Alsterdorf: Ist die Lage unter Kontrolle?

Bei der Polizei ging gegen 21.15 Uhr ein Notruf ein. Das Polizeipräsidium liegt in der Nähe, außerdem war eine Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE) zufällig in der Nähe. Das sagte Polizeisprecher Holger Vehren. Dabei handelt es sich um eine noch recht junge Spezialeinheit, welche beispielsweise bei einem Amoklauf zum Einsatz kommen soll. Die Einsatzkräfte betraten kurz nach dem Eingang des Notrufes das Gebäude und fanden mehrere leblose Personen vor. Sie hatten offenbar alle Schussverletzungen. Während ihres Einsatzes hörten die Beamten wohl noch einen weiteren Schuss.

Die Polizei sprach schnell von einer "Großlage". Über die Katastrophen-Warn-App wurde für die Bevölkerung eine Warnung vor "extremer Gefahr" herausgegeben. Die Polizei rief dazu auf, das betroffene Gebiet zu meiden und "sofort Schutz in einem Gebäude" zu suchen: "Telefonieren Sie nur im äußersten Notfall, damit die Leitungen nicht zusammenbrechen."

Mittlerweile wurde die Warnung wieder aufgehoben. Das gab das Bundesamt für Bevölkerungsschutz am Freitagmorgen um kurz nach 3.00 Uhr auf seiner Website bekannt. Die Lage scheint nun unter Kontrolle, was vor allem mit dem mutmaßlichen Täter zu tun hat.

Blutbad in Kirche der Zeugen Jehovas: Befindet sich der Täter auf der Flucht?

Ein Sprecher der Polizei gab bekannt, dass es derzeit keine Hinweise auf einen flüchtigen Täter gibt. Die Einsatzkräfte hatten im oberen Stockwerk einen weiteren Toten gefunden. "Wir haben in einem Gemeindehaus eine leblose Person aufgefunden, bei der wir davon ausgehen, dass es sich um einen Täter handeln könnte", schrieb die Polizei auf Twitter.

Da die Beamten in dem Gebäude noch einen Schuss hörten, liegt die Schlussfolgerung nahe, dass der mutmaßliche Täter die Waffe gegen sich selbst richtete. Gesicherte Erkenntnisse über einen solchen Ablauf gab es zunächst aber nicht. Klar ist, dass die Beamten keinen Schuss abgaben. "Um die Beteiligung weiterer Täter auszuschließen, führen wir Überprüfungen durch und fahnden umfassend", sagte ein Polizeisprecher. Die Lage in der Nacht beschrieb er als "so weit beruhigt".

Hamburg: Schüsse in Kirche der Zeugen Jehovas – gibt es Zeugen der Tat?

Das Blutbad ereignete sich in einem Gebäude, welches sich in einem Wohngebiet befindet. Es gibt viele Menschen, welche die Schüsse hörten und den Großeinsatz verfolgen. Außerdem gibt es Überlebende, die während der Schießerei im "Königreichssaal" der Kirche waren. 17 Teilnehmer der Zusammenkunft wurden nach dem Vorfall in einem Großraumrettungswagen der Feuerwehr betreut.

Die Bild zitiert eine Nachbarin wie folgt: "Es waren ungefähr vier Schussperioden. In diesen Perioden fielen immer mehrere Schüsse, etwa im Abstand von 20 Sekunden bis einer Minute. Ich habe dann weiter aus dem Fenster geschaut und bei den Zeugen Jehovas eine Person ganz hektisch vom Erdgeschoss ins erste Geschoss laufen sehen."

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) schrieb auf Twitter von einer "erschütternden Meldung". Die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) twitterte: "Mein tiefes Mitgefühl gilt den Familien & Freunden der Opfer. Dank an alle Einsatzkräfte, die mit Hochdruck an der Verfolgung der Täter & der Aufklärung dieser grausamen Tat arbeiten."

Schüsse in Hamburg: Gibt es Hinweise auf ein Motiv für die Bluttat?

Nach ersten Erkenntnissen stuft die Polizei die Schießerei in Hamburg als Amoktat ein. Hinweise auf ein mögliches Motiv gab es zunächst allerdings nicht. Noch ist auch nicht mit letzter Gewissheit geklärt, wer der Täter war.

Nach Blutbad in Kirche: Wer sind die Zeugen Jehovas?

Bei den Zeugen Jehovas handelt es sich um eine christliche Gemeinschaft, welche mit einer eigenen Bibel-Auslegung auffällt. Sie glauben an Jehova als "allmächtigen Gott und Schöpfer" und unterwerfen sich teils strengen Vorschriften. Die Glaubensgemeinschaft ist davon überzeugt, dass es bald eine neue Welt geben wird, in welcher sie als auserwählte Gemeinde gerettet wird.

Die Zeugen Jehovas haben weltweit rund acht Millionen Mitgliederinnen und Mitglieder. Als Zentrum gilt New York. In Deutschland zählt die Gemeinschaft etwa 200.000 Mitgliederinnen und Mitglieder, womit sie zu den größten Europas gehört.

Die Gemeinde in Alsterdorf erfreute sich offenbar einem regen Zulauf. Anwohner erinnerten sich nach der Bluttat, dass die Veranstaltung zumeist gut besucht gewesen seien.