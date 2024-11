Inga Gehricke und Lars Mittank vermisst: Bilder auf Flaschen von Smoothie-Hersteller

Immer wieder gibt es Vermisstenfälle, welche Angehörige und Freunde in großer Sorge und ständiger Ungewissheit zurücklassen, ob die verlorenen Personen wiedergefunden werden.

Nicht selten ziehen derartige Verluste zudem die Aufmerksamkeit und Anteilnahme vieler Menschen auf sich, denn das spurlose Verschwinden einer Person lässt zahlreiche Fragen unbeantwortet. Dazu gehören zwei rätselhafte Schicksale deutscher Staatsangehörige, die sich vor zehn bzw. neun Jahren ereignet haben:

Vermisste Inga Gehricke: Mädchen auf Flaschen von Smoothie-Hersteller

Inga Gehricke, damals 5 Jahre alt, verschwand am 2. Mai 2015 in Sachsen-Anhalt bei einer Familienfeier in einem Diakoniewerk in Stendal. Trotz intensiver polizeilicher Ermittlungen und über 2000 Spuren und Hinweisen ist das Mädchen bis heute vermisst.

Fast ein Jahrzehnt ist das Schicksal des kleinen Mädchens immer noch ungeklärt, nun kommt es zu einer ungewöhnlichen Aktion, wie zunächst die Magdeburger Volksstimme schilderte.

Der Smoothie-Hersteller True Fruits GmbH bedruckt etliche Flaschen des Sortiments mit Fahndungsbildern der aus Schönebeck (Sachsen-Anhalt) stammenden Inga. Die Flaschen sollen in über 30.000 Supermärkten in der DACH-Region verkauft werden, die Verkaufsaktion startete nach Angaben des Unternehmens Anfang November 2024.

Vermisste Personen auf Flaschengetränk: Lars Mittank verschwand in Bulgarien

Was die Aktion noch besonders macht: Auf den Flaschen ist nicht nur ein Bild im damaligen Kindesalter zu sehen; ein weiteres Bild zeigt, wie das heute 15-jährige Mädchen aussehen könnte - so sie hoffnungsweise noch lebt. Darüber hinaus wurde mit dem Fahndungsaufruf die Belohnung für entscheidende Hinweise verdoppelt, von 25.000 auf 50.000 Euro.

Auf die gleiche Weise wird auf den Flaschen von True Fruits eine weitere vermisste Person abgebildet: Der damals 28-jährige Lars Mittank verschwand am 8. Juli 2014 am Flughafen von Varna in Bulgarien, nachdem er während eines Urlaubs eine Gewaltattacke erlitt und daraufhin seinen Flug verpasste.

Am Tag darauf erfolgte das dubiose Verschwinden, als der aus Deutschland stammende Mann am Rande eines Artbesuches am Abflugort panisch davonrannte und seitdem als vermisst gilt.

Auch in Augsburg und Schwaben gibt es Personen, die als vermisst gelten.