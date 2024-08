Ein Mensch verschwindet: So geht die Polizei mit Vermisstenfällen um

Ein freundliches Lächeln, die blonden Haare offen, eine Sonnenbrille auf den Kopf geschoben: So sieht die 38 Jahre alte Frau aus Augsburg, die seit gut drei Wochen vermisst wird, auf Fotos aus. Zwar hat die Polizei nach eigenen Angaben zwischenzeitlich mehrere Hinweise erhalten, eine heiße Spur war aber offenbar nicht darunter. Der aktuelle Aufenthaltsort der 38-Jährigen, heißt es von den Ermittlern, sei weiterhin unbekannt. Damit ist auch weiterhin völlig unklar, was hinter dem rätselhaften Verschwinden der Frau steckt. In der Region Augsburg sind derartige Vermisstenfälle kein Einzelfall, wie die Polizei auf Anfrage mitteilt.

