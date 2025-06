Die Hochzeit von Amazon-Gründer Bezos lässt Venedig Kopf stehen

Es sind Tage der Träume, Tage der Inszenierung, Tage des Zorns in Venedig: Wie immer bringen die Wellen in den Kanälen der Lagunenstadt die Fahrgäste der Wassertaxis ins Taumeln. Doch für weitaus stärkere Wogen sorgt derzeit die angebliche „Hochzeit des Jahres“, eine Show der Superlative. Gerade halten sich Jeff Bezos (61) und Lauren Sanchez (55) an Bord eines Taxis mit der Nummer VE 8905 fest. Sie haben entschieden, sich den Paparazzi zu zeigen. „How do you like Venice“, will einer wissen. Wie finden Sie Venedig? Ein anderer ruft Sanchez zu: „You are beautiful!“ Sanchez, früher Journalistin beim US-Sender Fox und nun in barockem Blumenkleid, wird dem Rufer wenig später mit Kusshand antworten.

Die mehr als 200 Hochzeitsgäste sind streng abgeschirmt

Die Hochzeit des schwerreichen Amazon-Gründers und der Unternehmerin hat am Donnerstag begonnen. Am Freitag sollte das Spektakel laut Plan mit der Trauungsfeier auf der Insel San Giorgio gegenüber des Markusplatzes weitergehen, an diesem Samstag schließlich sollte eine Mega-Party mit Auftritten von Lady Gaga und Elton John folgen. Die mehr als 200 Hochzeitsgäste sind streng abgeschirmt, an den drei verschiedenen Hochzeitslocations sind Vorkehrungen zum Sichtschutz angebracht. Und doch will der Mix aus Milliardären, Hollywood-Stars und internationalem Jet-Set gesehen werden. Sichtbarkeit ist schließlich die Bedingung seiner Existenz.

Icon Vergrößern Ivanka Trump (Mitte), Tochter von US-Präsident Donald Trump, und ihr Ehemann Jared Kushner (links neben ihr) zählen zu den illustren Gästen der Bezos-Hochzeit. Foto: Luigi Costantini/AP/dpa Icon Schließen Schließen Ivanka Trump (Mitte), Tochter von US-Präsident Donald Trump, und ihr Ehemann Jared Kushner (links neben ihr) zählen zu den illustren Gästen der Bezos-Hochzeit. Foto: Luigi Costantini/AP/dpa

Bezos, dem Magazin Forbes zufolge der viertreichste Mann des Planeten mit einem geschätzten Vermögen von 215 Milliarden US-Dollar (184 Milliarden Euro), jedenfalls trägt eine Aviator-Sonnenbrille und antwortet dem Paparazzo, der wissen wollte, wie sehr der Mann Venedig mag: „Es ist eine unmögliche Stadt.“ Er schiebt hinterher: „Sie kann nicht existieren und doch ist sie da.“ Das stimmt. Die Wasserstadt Venedig raubt einem auf den ersten und auch auf den zweiten Blick den Atem, sie zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe und zeigt, zu welcher Schönheit die Menschheit fähig ist. Zugleich steht sie für Exzesse. 100.000 Menschen besuchen täglich Venedig, weniger als 50.000 leben noch im Zentrum. Der Meeresspiegel steigt und bedroht die Lagunenstadt. Und die Bezos-Hochzeit? Setzt sie all dem noch die Krone auf?

Die Hochzeit von Bezos mit Sanchez zieht auch viel Kritik auf sich

Das behaupten die Kritiker. Am Donnerstag protestierten rund 40 Aktivisten der Bewegung Extinction Rebellion auf dem Markusplatz und inszenierten ein Hochzeitspaar, das „Regierungen“, „Wirtschaft“, „Medien“ und „Justiz“ an der Leine halte und kontrolliere. Die Polizei trug die meisten Demonstranten des nicht genehmigten Protestes davon und verhängte Geldstrafen. Mit Laserstrahlern projizierten die Kritiker die Worte „Fuck oligarchs“ (Scheiß Oligarchen) und „No Kings no Bezos“ auf den Turm der Markus-Kirche. „Venedig ist Bühne für eine Demonstration der Macht“, sagte der Regisseur und Aktivist Andrea Segre der Zeitung La Repubblica über die Hochzeit. Es sei wichtig, dass nun ein Scheinwerfer auf diese Realität geworfen werde.

Icon Vergrößern Kritik an der Mega-Hochzeit kam unter anderem von Greenpeace. Auf dem Transparent steht übersetzt: „Wenn du Venedig für deine Hochzeit mieten kannst, kannst du mehr Steuern zahlen.“ Foto: Greenpeace/AP/dpa Icon Schließen Schließen Kritik an der Mega-Hochzeit kam unter anderem von Greenpeace. Auf dem Transparent steht übersetzt: „Wenn du Venedig für deine Hochzeit mieten kannst, kannst du mehr Steuern zahlen.“ Foto: Greenpeace/AP/dpa

Die Kritikerinnen und Kritiker, die sich unter der Chiffre „No Space for Bezos“ (Kein Platz für Bezos) zusammengetan haben und am Samstag einen gemeinsamen Protestmarsch starten wollen, wenden sich insgesamt gegen das hinter Bezos und Amazon stehende kapitalistische und in ihren Augen ausbeuterische Wirtschaftsmodell. Sie werfen Bezos unter anderem vor, zu wenig Steuern zu zahlen. Amazon hat seinen europäischen Firmensitz aus Steuergründen in Luxemburg. Unter den Hochzeitsgästen sind aus ihrer Sicht weitere problematische Reiche wie Microsoft-Gründer Bill Gates und Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Ivanka Trump, Tochter des US-Präsidenten, und ihr Bruder Donald Trump Jr. zählen ebenfalls zur Hochzeitsgesellschaft. Gegen Trump Jr. läuft in Venedig ein Ermittlungsverfahren, weil er Ende vergangenen Jahres eine geschützte Entenart auf der Jagd in der Lagune erlegt haben soll.

In seiner öffentlich gewordenen Hochzeitseinladung bittet das Hochzeitspaar die Gäste, von Geschenken abzusehen. Stattdessen habe man an das lokale UNESCO-Büro, eine Einrichtung zum Schutz der Lagune, sowie an die Internationale Universität von Venedig gespendet. Wie italienische Medien berichten, ließ Venedigs Bürgermeister Luigi Brugnaro der Braut weiße Rosen ins Hotel und dem Bräutigam eine Flasche kostbaren Amarone-Weins als Willkommens-Geste ins Hotel schicken.